人民网长沙4月28日电 （栗翘楚）从国家智能网联汽车（长沙）测试区开园授牌、Robotaxi 开始面向长沙市民开放试乘，再到率先建成全国第一个无驾驶人自动驾驶测试场地并投入使用……湖南湘江新区一步一个脚印，在智能网联汽车赛道上，由一个追赶者逐步转变为“领跑者”。

湘江智能网联汽车产业于2016年开始落地，投资近20亿元打造模拟场景丰富、综合性能较强、5G覆盖范围全国较广的智能系统测试区。测试区内拥有智慧公交示范线、自动泊车、自动驾驶环卫、5G-V2X示范等228个应用场景。

智能网联汽车如何改变出行方式？小编带你在湘江新区寻找答案。

智能驾驶货车驾驶室内部。人民网 栗翘楚摄

“车路协同”通信设备可以通过无线通信的方式将道路信息和车辆进行联通。人民网 栗翘楚摄

矿卡智能远程自动驾驶系统。人民网 栗翘楚摄

智慧公交车在国家智能网联汽车（长沙）测试区内平稳行驶，在固定路段，公交车司机无需操作方向盘和油门刹车等。人民网 栗翘楚摄

从左往右依次为无人驾驶电动巴士、自动驾驶出租车、低速自动驾驶零售小车、低速自动驾驶清扫小车。人民网 栗翘楚摄

自动驾驶车辆标定间。人民网 栗翘楚摄

自动驾驶出租车在湘江新区开放约车体验，市民用Apollo GO（APP）、百度地图即可一键呼叫Robotaxi，进行免费试乘。人民网 栗翘楚摄

无人驾驶电动巴士内部没有方向盘、油门、刹车等，启动程序它按规定路线行驶。人民网 栗翘楚摄

(责编：赵超、高雷)