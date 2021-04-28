人民网海口4月28日电 （栗翘楚）近期，国家发展改革委、商务部等部委联合出台了《关于支持海南自由贸易港建设放宽市场准入若干特别措施的意见》，其中指出，优化准入环境开展乡村旅游和休闲农业创新发展试点。

在海口市演丰镇瑶城村，曾经的一座古村落摇身一变，成为“网红”民宿。据了解，当地在尊重和保护传统遗存的基础上，将原有废弃民居进行设计改造后，重新整合为不同主题的特色院落，打造集民宿旅居、田园康养、商务办公、高标准农田种植、农业体验于一体的江东新区“田园会客厅”。

瑶城手绘导览图。人民网 栗翘楚摄

绿植爬满改造民宿外墙。人民网 栗翘楚摄

瑶城三杯茶院改造对比图。人民网 栗翘楚摄

废弃民居在保护传统遗存的基础上进行设计改造。人民网 栗翘楚摄

民宿室内。人民网 栗翘楚摄

民宿一角。人民网 栗翘楚摄

瑶城民宿内部道路两边保持了最初的原始植被。人民网 栗翘楚摄

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