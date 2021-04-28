原标题：他们站在大湾区中心，与南沙共成长 ——致敬劳动者

经海洋平面几进几退变化，泥沙淤积，渐成今天的广州市南沙区辖境轮廓。

海水连天，岛丘错落，这样的南沙也吸引了诸多目光驻足于此。南沙横沥岛被赋予了“未来国际金融岛”的定位。2019年，葛洲坝联合体竞得2019NJY-15南沙区明珠湾区起步区地块，为南沙区横沥岛按下了城市发展的加速键。

所竞地块共由10个地块组成，其中的“地块一”要求配建国际综合会议中心，作为国际金融论坛的永久会址，完工后无偿移交政府。

在这里，劳动者们奔忙穿梭，融入城市街景，他们用双手劳作于此，见证了区域的跃进。

南沙国际金融论坛（IFF）永久会址效果图

改善居住场景 打造住宅标杆

2021年4月10日上午九点，范秀杰来到湾区·金融城的营销中心，准备迎接即将到来的项目开放仪式。

这是他来到南沙的第八年。

范秀杰的家在广州番禺，离南沙不远。毕业之后，带着对未来的满心期许，他来到了南沙区。

八年以来，他一直从事住宅营销工作，白色衬衫配深蓝西装外套，双手交叉在前，已经成了他的习惯动作。

“我们的项目房屋建筑面积为70-135平方米，两室、三室、四室均有覆盖，得房率可达到82%……”项目的细节，范秀杰早已了如指掌。

范秀杰说，“未来的地铁18号线速度对标高铁，项目一百米内的横沥地铁站位于双线枢纽，天河CBD、番禺、中山、珠海等，都被纳入项目交通圈内，这样的房子我自己也想来一套。”

开放日当天，湾区·金融城的营销中心共接待了千余组购房需求者。当然，这并不是范秀杰一个人的工作成果。据他透露，湾区·金融城项目现场销售团队是一个由30人组成的大家庭，自从开放日倒计时以来，他和其他伙伴共同斟酌解说辞、了解区域、模拟接客流程……每天清晨打卡后，总是忙到深夜才回家。

湾区·金融城项目示范区开放活动现场图

开放日后一周的时间里，据范秀杰说，他和同事接待了超1500组客户。那一周，范秀杰几乎每天都忙到深夜。4月17日晚上十一点半，范秀杰发了一条朋友圈：“打卡下班，希望我的客户都能买到最好的房子”。配图是一张湾区·金融城的夜景。

如今，范秀杰已经在南沙安家落户，每日通勤只需20分钟。八年时间里，南沙区早已不是他刚来时的样子。这里从一块待开发的沃土，逐渐成为今天的繁茂场景，住宅拔地而起，商业业态逐渐多元，南沙有了全新场景。

“范秀杰们”在用自己的方式为城市建设添砖加瓦，用脚步丈量着南沙的每一寸土地，这也与中国能建葛洲坝地产改善人居问题、推动南沙城市建设的理念不谋而合。

正如广州葛城实业副总经理黄念所言：“南沙区作为大湾区的几何中心，有它独特的区位优势在。我们要做的就是提高这片区域的吸引力，让它有承接香港、深圳等城市外溢需求的能力。”

湾区·金融城住宅项目鸟瞰效果图

克服施工困难 打造靓丽区域名片

“这是我参与过最困难的项目之一”，负责工程的总经理助理黄擎感慨道。

黄擎的微信头像是他的女儿，穿着粉色衣服笑得孩子气。但黄擎已经一年多没有见到她了。自2020年4月来到项目工地后，为了按时完成任务，黄擎和团队自愿加班加点，坚守工地值守，这一年都没有回家。

“地质勘探时，只能探明地层分布情况和土壤及岩石性质，细部的实际地质情况还有不可预见的变化。虽然在施工前已经做好了心理准备，但真正深入地下时，意外频出还是让工人们慌了神。”

黄擎口中的工人们，就包括与他朝夕相处的王宏。王宏今年已经三十岁出头，白色安全帽的衬托下，他暴晒过的脸庞更显黝黑。他一边调整好安全帽的扣环准备进入工地，一边回忆起那段“打桩”的日子。

南沙国际金融论坛（IFF）永久会址施工现场图

“打桩”即从地表挖孔至地下岩石层，然后在孔内安装钢筋笼，浇筑混凝土，形成一条条粗壮的圆柱，这些圆柱把建筑物的自己的重量和建筑物所能承受的重量传到地下很深的岩石层，保证建筑物基础安全可靠。

“一般情况下，打桩深度只需要10-30米之间。但这个项目，我们最深的桩打到了74米”，王宏透露，由于横沥岛是泥沙堆积而成，地下淤泥颇多，含水量极大，地下岩石层也不算完整和连续，甚至经常遇到断层、孤石的情况。“孤石，就是一块石头孤独地存在于这一层，附近的地质如何我们不得而知，只能一边观察分析，一边进行下一步动作。”一次次预判失误，一遍遍推倒再重来，这对工人们的耐心和体力都是一种挑战。

那段日子，雨衣和雨靴成了王宏和同事们的工作服。“不穿雨具根本无法进入工地，泥沙流动性太强，再加上这里的气候潮湿，每天都像下过大雨。”

这并不是王宏一个人的战斗。据该项目的统计，最高峰时，住宅和会址项目共700余人同时工作，59台设备同时作业，从高空俯瞰，工人和机器像蜜蜂一般进进出出，在原本空旷的土地上嵌入颗颗宝石，新生的城市就在这样的节奏中拔地而起。

功夫不负有心人，去年12月22日，金融城住宅项目托儿所实现封顶，今年4月12日，金融城住宅项目幼儿园整体实现封顶。就像黄擎所言，“虽然困难，但我们有信心按时交付！”

做城市共建的参与者

本次中国能建葛洲坝地产入驻南沙，不仅仅要改善城市场景，更要向世界展现出南沙新风貌。

以“国际金融论坛永久会址EPC+住宅大协同”为姿态，该项目成为中国能建葛洲坝地产首个超大协同经营项目。“这种‘政府+企业’、‘会址+住宅’的模式，是中国能建葛洲坝房地产定义的‘南沙模式’。我们本次秉着投建营一体的原则，从开发、施工再到物业，都由我们来负责。立足于把项目做好，才能把品牌打出来”，广州葛城实业有限公司党支部书记、董事长、总经理汤仙如是说。

从国际金融论坛（IFF）永久会址项目的实践就可以看出，中国能建葛洲坝地产欲在南沙区大展身手。

永久会址是一个政府代建项目，未来将承接国际大型金融会议、论坛。也因此，从设计理念到建筑风格，都对中国能建葛洲坝地产提出了更多的要求。为了按时交付，一边设计一边施工的日子已经持续了许久。

“实际上，永久会址项目并不能马上得到效益，需要一个过程”，汤仙说，“这也是我们作为一个央企的职责。”

在汤仙的眼里，中国能建葛洲坝地产正在以一个城市参与者的姿态建设南沙。对于他来说，一岗双责已是常态。金融岛的建成，不仅需要过硬的施工技术、极强的操盘能力，更重要的是上下一心，走出一条适合发展的路。

对于一个平均年龄仅31岁的队伍而言，极致的活力和创造力是这支队伍最大的优势。该项目的党支部共有25人，这个体量不算大的组织，却迸发出成倍的创造力和凝聚力。它带领这支队伍攻坚克难，向着更好的金融岛进发。

正如汤仙所言，万事开头难，中国能建葛洲坝地产正在扛起社会责任的大旗，“投资规模大、建设周期长、施工难度大，这些确实都是我们所面临的问题，但我们必须做到，这是我们的使命。”

汤仙口中的“使命”，亦是所有葛洲坝人心中最纯粹的坚守。未来，中国能建葛洲坝地产的每一位劳动者，都将与城市携手共进，共创价值，共筑美好幸福生活。

(责编：赵超、吕骞)