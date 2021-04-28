杜丁

原标题：“企业会计实务专业委员会”成立 将制定会计实务职业能力等级评价标准

4月27日，中国企业财务管理协会企业会计实务专业委员会(“企业会计实务专委会”)正式成立。

中国企业财务管理协会(“中财协”)副会长兼秘书长郑述飞表示，财务从业人员的实务技能等级评价在行业中还属于空白，如何量化实操技能，设计科学的评价体系和考核体系，对整个财会行业的有序和健康发展都是非常有益的。

据企业会计实务专委会会长、中央财经大学财政税务学院副院长李小荣介绍，在持证会计人才供给与企业实操人才需求存在结构性矛盾的背景下，专委会将制定会计实务职业能力等级评价标准，建立企业会计实务能力框架，设置能力评价准则和考核体系，量化财务技能，推出企业会计师-初阶、中阶、高阶三个阶段的实务技能等级证书，重点提升会计从业人员的实务技能和能力评价，搭建起求职者和用人单位之间的桥梁。

企业会计实务专委会由移动互联网职业教育企业对啊网牵头组建，当天，郑述飞向对啊网颁发授权书，授权对啊网负责专委会日常运营，围绕企业会计实务开展相关行业交流活动、进行团体标准制定、开展企业会计师人才评价等工作。

据介绍，当前全国会计人才市场逐渐呈现出两极分化的趋势，一方面会计行业考证热潮不减，普通会计人才严重饱和，另一方面高级会计人才一将难求，人才供给与我国企业发展需求之间存在严重的结构不对称。再加上我国企业日益国际化、业务类型复杂、会计准则日益规范的情况下，市场对财务人员的能力提出了更高的要求。

(责编：赵超、吕骞)