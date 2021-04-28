原标题：担当社会责任讲好品牌故事 ——中石化易捷发布2020社会责任暨品牌发展报告

4月28日，在第5个“中国品牌日”到来之际，中石化易捷在京发布《2020易捷社会责任暨品牌发展报告》，展示易捷公司在2020年抗疫保供、脱贫攻坚、品牌建设过程中的成绩和感人故事。

报告显示，2020年易捷公司用实际行动彰显央企责任担当，新冠疫情肆虐之时，易捷公司火速跨界“卖口罩”“卖菜”，缓解“农民卖菜难，市民买菜难”，累计销售口罩2.7亿只，为76家商品滞销企业销售农产品2200余吨；疫情缓解之后，易捷助力湖北经济复苏，累计销售湖北农产品3.3亿元。为助力脱贫攻坚，易捷引进832个贫困县 2000多种扶贫产品，累计实现销售额5.3亿元。报告以“一只口罩的故事”“一箱菜的故事”“一枚鸡蛋的故事”“一只小龙虾的故事”“一束藜麦的故事”“一瓶水的故事”还原了真实的过往场景、讲述了易捷的品牌故事。

中石化易捷销售有限公司董事长叶慧青表示，2020年，易捷品牌在不平凡的时期有不平凡的作为，交出了一份国家部委点赞、合作伙伴认可、人民群众满意的优秀答卷，品牌价值达161.33亿元，荣获匠心品牌奖等多项荣誉。易捷发布社会责任暨品牌发展报告、讲述易捷的品牌故事，是易捷品牌建设的一次重要实践。

发布会现场，中国石化股份公司副总裁赵日峰，中国石化集团新闻发言人、社会责任办公室主任吕大鹏等领导出席并参与了发布仪式。西藏自治区经济和信息化厅消费品工业处处长尼玛顿珠、甘肃省东乡族自治县高山乡布塄沟村第一书记杨成、浙江农产品滞销企业代表，通过现场讲解或视频的形式，对易捷发挥渠道平台优势，积极抗疫保供、深化产业扶贫、助力脱贫攻坚表示感谢。中国社科院教授、中国社会责任百人论坛秘书长钟宏武，中国连锁经营协会常务副秘书长王洪涛对易捷履行社会责任做出的努力给予了高度评价。中粮、百胜、京东、泸州老窖等合作伙伴充分肯定易捷平台价值，认为易捷具有显著流量优势，是一个开放共赢的平台，十分看好易捷未来发展前景。

叶慧青表示，未来将多维度打造易捷品牌，更加注重科技智慧，打造线上线下融合发展的数字化新平台；更加注重责任担当，在构建新发展格局、保障民生、乡村振兴等大事大局中积极作为；更加注重情怀温度，常态化开展公益帮扶，打造环卫驿站、情暖驿站、卡车司机之家等精品公益项目；更加注重绿色健康，引领低碳生活，为实现碳达峰、碳中和目标做出应有贡献；更加注重创新活力，探索新的发展模式，围绕人民美好生活需求拓展商品和服务范围，推动企业向综合能源服务商转型升级。

会上，易捷与泸州老窖签订了泸州三人炫酒业合资协议，共同打造“三人炫”浓香型白酒品牌。此举意味着易捷拥有了第14个自有品牌。

(责编：赵超、吕骞)