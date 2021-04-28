人民网北京4月28日电 （记者车柯蒙）今日，国家税务总局北京市西城区税务局联合中国银行业协会，以“税收惠民办实事 深化改革开新局”为主题，开展了金融税收专业辅导暨税企互动交流会，旨在为金融企业提供精准化纳税服务。

交流会采取线上与线下同步开展方式，扩大宣传辅导面，惠及工商银行、建设银行、中国银行、国家开发银行等11家在京银行总行，以及各银行北京分行、理财公司、财务公司、支付清算机构等六十余家金融机构,参加培训的企业财务负责人、办税人员达到百余人。

交流会上，税务部门以金融机构在日常税收管理工作中的难点为切入点，就优惠政策延续、增值税金融同业、纳税信用评价等纳税人关心的问题进行详细解读。

同时，将辅导与解决实际问题相结合，现场问计问需，直达纳税人所想所用，共商税收助力企业发展，进一步推进落实好小微金融等各类优惠政策，努力推进银行等金融机构更好地发挥其支持实体经济传导效应。

西城区税务局副局长李冬梅在会上表示，西城区税务局将不断把握新发展阶段，贯彻新发展理念，服务构建新发展格局，深层次与金融领域沟通，把政策宣传到位，推进精确执法、精细服务、精准监管、精诚共治。

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