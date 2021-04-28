原标题：酷狗加速盘活自有知识产权 实现技术成果转化“大丰收”

00后音乐爱好者高哲，发现爸妈总是循环播放一首歌，他打开酷狗音乐App，用“听歌识曲”分析音源，不到3秒钟手机屏显示这首歌就是《可可托海的牧羊人》。

听歌识曲功能，是酷狗音乐自主研发的专利成果，多次获得国内外专业奖项和评测的认可。作为国内领先的数字音乐服务商，酷狗为大众提供的不仅仅是正版数字音乐，基于企业自的科技属性和研发能力，始终以技术创新提高用户体验。在酷狗音乐的日常使用中，会涉及方方面面的专利，这表明当前企业对专利的重视。由此也折射出一个更为重要的信号，当前民营企业正在将自己的专利持续转化，投入市场运作，从重视数量升级为强化质量。让专利不再“沉睡”，转化为耳边动听的声音。

专利意识激活市场创新

据《中国知识产权保护与营商环境新进展报告（2020）》数据显示，截至2020年年底，中国内地每万人口发明专利拥有量达到15.8件，超额完成“十三五”国家知识产权保护和运用规划预期目标。

而酷狗音乐对外公布的数据显示，截至2020年底，酷狗累计专利申请超2000件。无论是大环境的总体成果还是单一企业专利的增长，这可以反映出当前我国民众形成了较好的专利意识，这得益于知识产权司法保护体系的完善、政府出台的多项政策激励以及各行业的积极响应。

酷狗当前在技术方面投入大量人力物力，技术类的工作人员占总体员工量的70%以上。公司内部也推出相关机制，激励员工进行技术研发和创新，鼓励员工提交专利申请，形成了每年专利申请量、授权量的持续增长，因此酷狗曾连续两年入选中国企业专利实力500强。

作为一家数字音乐平台，因为对专利的高度重视，为更多好创意的落地实施提供了基础，延展了音乐市场的创新创造，为音乐产业的高质量发展提供了无限可能。

专利技术“软硬兼施”

必须指出的是，技术研发、专利申请并非是最终目标，专利是否能转化为成果，让大众享受到技术带来的服务才是重点，专利不能只是停留在实验室里，还应投入到市场中。

国家知识产权局近日就发布了《2020年中国专利调查报告》，其中显示，2020年中国有效发明专利产业化率为34.7%，专利权人加大研发力度，专利转移转化日趋活跃。

今年初，国家知识产权局联合财政部启动实施了“专利转化专项计划”，将专利转化列为我国专利发展的下一个征程。目前，酷狗音乐拥有的多项专利已投入到产品运用中，许多人日常听歌的简单操作中其实蕴含了众多专利。例如“听歌识曲”功能，背后的专利技术曾荣获第十九届中国专利优秀奖。在此基础上，酷狗还继续研发出了相关的迭代产品“哼唱识别”“连续识曲”以及针对短视频音乐识别发布的软件“浮浮雷达”，凭借这一技术，酷狗音乐还曾打破世界纪录一举夺得2020年MIREX（国际音乐检索评测大赛）音频指纹项目的世界冠军。

同时，酷狗还专门成立了蝰蛇声学实验室，旨在研发音效产品，为数字音乐增值。例如在音乐发烧友群体中影响广泛的“3D丽音”“HiFi现场”“纯净人声”“全景音效”“空间音效”等黑科技，打造了听歌沉浸式体验和DIY玩法，经过7年的技术创新和市场积累，酷狗蝰蛇音效全球用户量已超过4.5亿。

此外，酷狗在硬件产品上的探索也运用到了专利技术。酷狗最新发布的M52真无线耳机就搭载了酷狗耳道通话降噪专利技术，解决了在嘈杂环境下MIC拾音降噪问题，做到了哪怕在嘈杂环境中通话，也能让对方清晰听到谈话内容。

音效社区带动“技术党”

酷狗对专利的重视与转化，不但激发了内部员工的创造力，也影响了许多音乐发烧友和“技术党”。在酷狗音乐App上，有一处充满科技感的音效社区，上面除了发布酷狗官方研发的蝰蛇音效专利产品外，也为许多网友自行研制的音效产品提供发表通道，实现社区技术共创共享。

今年，酷狗面向音效爱好者举办了金蝰蛇调音师年度盛典，在3000余款网友自制参选的音效作品中，评选出最佳音效奖及最高回头率奖和最百搭音效奖，44位调音师获得殊荣,其中9位调音师获得了“金蝰蛇调音师”的最高荣誉。

获得2020年度最高回头率奖的调音师李钦科就表示：“音效往更高层次讲是声学的一个分支，一种好的音效影响力非常大，比如影院支持杜比音效，那么大家都知道这个影院应该更好，一首HiFi歌曲，如果它的封面上标注着DTS录制，那么大家知道它的规格更高效果更好，这就是音效对人们认知的影响。”

(责编：赵超、吕骞)