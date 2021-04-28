直播带货1.4亿元 首届中国（安徽）“科交会”加速科创成果转化
2021年04月28日17:08 | 来源：新华网
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新华社合肥4月28日电（记者何曦悦、徐海涛）60个项目“云签约”金额达282亿元，科技成果现场竞拍总成交额680.9万元，科创产品线上交易节共直播销售1.4亿元……记者从28日召开的安徽省政府新闻发布会上获悉，27日闭幕的首届中国（安徽）科技创新成果转化交易会推动大量科技成果转化交易、走向市场。
首届中国（安徽）“科交会”自26日开幕以来，共发布科技成果1043项，举办了中国安徽426科技创新产品线上交易节、科技成果竞拍、科技成果路演展示对接等一系列专项活动。
在开幕式上，有60个项目通过视频“云签约”实现签约合作，签约金额达282亿元。安徽省首次举办的科技成果现场竞拍交易活动共遴选了16项科技成果进入现场竞拍环节，7项成果顺利成交，总成交额达680.9万元。
此次大会探索融合电商直播等新业态，加速科创产品“跑”入千家万户。在中国安徽426科技创新产品线上交易节中，安徽全省200余家企业近千款产品参与100余场直播活动，截至27日17时共直播销售1.4亿元。其中，电商主播薇娅推出的专场直播共引导成交89万笔，销售额达4486万元。
主办方表示，从开幕当天鸣锣开市的科技大市场到技术转移职业经理人的培养，中国（安徽）“科交会”的溢出效应还在不断放大。
安徽省科技厅厅长罗平介绍，下一步，安徽省还将着力构建“政产学研用金”六位一体的成果转移转化应用体系，建设科技成果转化平台，优化科技成果转化服务，构建科技成果应用场景，推动科技创新“最先一公里”和成果转化应用“最后一公里”有机衔接。
(责编：赵欣悦、杨光宇)
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