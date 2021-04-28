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首届消博会热点问题，商务部副部长都回应了

2021年04月28日17:17 | 来源：新华网
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新华社北京4月28日电 题：首届消博会热点问题，商务部副部长都回应了

新华社记者于佳欣、王雨萧

首届中国国际消费品博览会将于5月7日至10日在海口举办。消博会跟其他展会有何区别？它有哪些新看点？参展企业和消费者能享受什么实惠？商务部副部长王炳南28日接受媒体采访，回应了热点问题。

定位：培育成国际一流的消费精品博览会

近年来，我国会展业发展很快，大型展会越办越好，从广交会到进博会，从服贸会到消博会，展会“窗口效应”“溢出效应”越来越强。

消博会跟其他展会有何区别？

“这些展会定位各有不同。举办消博会，就是围绕海南‘国际旅游消费中心’建设，打造国际消费精品的全球展示和交易平台。”王炳南说。

他强调，海南正在建设自由贸易港，这是习近平总书记亲自谋划、亲自部署、亲自推动的，是重大国家战略，是改革开放新高地。“消博会在海南举办，就是要汇聚自贸港政策优势，汇聚全球人气，经过几年培育，形成具有国际一流水平的消费精品博览会。”

王炳南表示，未来，商务部将继续优化我国展览业总体布局，推动展览业高质量发展。努力做大做强若干个国家级综合展会，打造一批大型机制性多双边经贸展会，支持各地培育一批高质量区域性展会，为全面促进消费、全面扩大开放贡献更大力量。

意义：新载体、新平台、新窗口

在“十四五”开局之年举办消博会，有何特殊意义？

对此，王炳南总结为“三新”，即新载体、新平台、新窗口。

他指出，消博会是构建新发展格局的新载体。“消博会可实现全球买家、卖家的直接交易，引进国外优质消费品，弥补国内高端供给不足，是畅通国内大循环的载体；联通两个市场，推动商品、服务和要素顺畅流动，也是促进双循环的载体。”他说。

其次，消博会是满足人民美好生活需要的新平台。王炳南说，消费品与老百姓生活密切相关，吃穿住行，直接影响幸福指数。

“消博会是国内首个以消费精品为主题的国家级展会，通过这个平台，让老百姓在自家门口，就能买到高质量商品，享受高水平服务，更好满足人民美好生活需要，可以说是最直接、最实在的为民举措，也有利于落实扩大内需战略，推动经济高质量发展。”他说。

消博会还是实行高水平对外开放的新窗口。王炳南说，在全球疫情仍在蔓延背景下，中国毅然如期举办消博会，向世界释放了疫情防控取得重大战略成果，经济持续稳中向好的积极信号，为阴霾中的世界注入正能量。

“这再次昭示，中国始终坚持对外开放基本国策，坚定不移推动全球化向前发展，坚持以自身开放推动世界共同开放。”王炳南说，我们欢迎各国搭乘中国发展的“快车”“便车”，共享中国大市场，促进全球共同繁荣，为世界经济复苏提供新增长动力。

亮点：参展热情高、展品层次高、惠民实效高

消博会即将开幕，目前各项筹备工作进展顺利。王炳南指出，消博会亮点纷呈，主要体现在“四高”——

展览水平高。展览面积达8万平方米，特装展位面积比重超9成。国际展区6万平方米，占参展面积的3/4。预计消博会将成为亚太地区规模最大的精品展。

参展热情高。目前来自69个国家和地区，650多家企业参展，参展品牌超1300个；国内参展品牌超1200个。招商整体情况好于预期，预计展会期间，来自岛外的专业采购商将超2万人，各类观众，将超20万人次。

展品层次高。来自瑞士、法国、日本、美国和英国等国的众多国际品牌，将举办72场活动，发布上百款新品，涵盖游艇汽车、服装、箱包、化妆品等20多个品类。上海、福建、广东等10个地方，将举办地方精品发布活动，如“遇见上海”“闽货精品”“粤贸全国”等活动。

惠民实效高。王炳南说，商务部积极推动各地组织本地消费精品和老字号参展。同时，境外展品在展期内的免税政策已出台，参展观众购买相关进口展品，都能享受免税优惠。

实惠：部分进口展品免关税 免税店打折促销

参加消博会，无论消费者，还是境外展品，均能享受一定优惠政策。

王炳南说，为提升消博会的吸引力和影响力，近日，财政部、海关总署、税务总局等部门公布了展期内销售进口展品的税收优惠政策，对家具、服装、手表、照相机等展品一定限额内，免征进口关税、进口环节增值税和消费税。

海南离岛旅客免税购物政策去年7月1日已实施，免税购物额从3万元提高到10万元，免税品种从38种提高到45种，并取消了单件商品8000元免税限额规定。消博会免税政策不占用离岛免税的10万元额度。

王炳南说，消博会期间，海南岛外观众可到海口、三亚的免税店，购买10万元内的免税商品。为配合消博会和全国消费促进月，海南各免税店将开展丰富多样的打折促销，提供免税以外的优惠。

(责编：赵欣悦、杨光宇)

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