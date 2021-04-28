新华社上海4月28日电（记者周蕊）28日，为期10天的第十九届上海国际汽车工业展览会在国家会展中心（上海）圆满闭幕。本届车展吸引了全球1000多家知名汽车展商参与，展出整车1310辆，其中全球首发车128辆，共接待观众81万人次。

以“拥抱变化”为主题的2021上海车展，是2021年全球第一个如期举办的国际A级车展，受到了来自行业各界的高度关注，彰显了中国成功抗击疫情后经济全面复苏与增长，提振了全球车市信心，为中国从汽车大国迈向汽车强国提供向上突破的加速度。

“全球企业行业正处于百年未有之大变局。”上海市国际贸易促进委员会会长周敏浩说，中国成为全球最大的汽车市场已经多年，但相对欧美成熟市场，汽车人均保有量还有不少潜力可挖。

新能源汽车市场成世界焦点，智能汽车开辟转型新赛道，科技企业赋能汽车制造，自动驾驶技术成为行业热点。周敏浩说，中国汽车市场的巨大潜力，不仅吸引了外资汽车企业持续在上海和长三角加码投资，选择在上海车展首发新技术、首展新车型，也为中国自主品牌的车型亮相、发展乃至“走出去”提供了充分的条件，“上海车展希望为外资企业进入中国和中国企业‘走出去’搭建双向的桥梁”。

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