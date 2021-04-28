银保监会：推动银行保险机构股东股权和关联交易专项整治常态化
2021年04月28日17:18 | 来源：新华网
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新华社北京4月28日电（记者李延霞）中国银保监会28日表示，将持续加强银行保险机构股东股权和关联交易监管，推动专项整治工作常态化。
银保监会表示，近年来银保监会持续开展银行保险机构股东股权和关联交易专项整治，有效遏制乱象发展势头。2019年以中小机构为重点，全面排查突出问题和风险，严厉整治虚假出资、股权代持、股东违规干预和不当利益输送等违法违规行为。2020年开展专项整治“回头看”，覆盖4600余家银行保险机构，排查“资本不实、股东不实”违法违规行为，坚决打击挪用、套取、侵占银行保险资金的违法违规行为。
据介绍，针对整治发现的违法违规行为，监管部门从严处罚问责。两年来，依法对违规机构和相关责任人实施行政处罚，处罚金额合计1.4亿元，处罚相关责任人395人。同时综合采取限制市场准入、并购重组、引入战略投资者、责令转让股权、限制股东权利等方式，积极推动问题整改。稳妥开展高风险机构违规股东股权清理，两年来共清退违法违规股东2600多个。
银保监会表示，下一步将持续加强银行保险机构股东股权和关联交易监管，聚焦重点机构重点问题，加强处置处罚和公开披露。制定出台银行保险机构公司治理准则、大股东行为监管指引、关联交易管理办法、董事监事履职评价办法等公司治理重要监管规制，建立关联交易监管系统，前置风险防范端口，提高关联交易监管有效性和精准性。
(责编：赵欣悦、杨光宇)
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