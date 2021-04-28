四川地质灾害专业监测预警平台覆盖13591处隐患点
2021年04月28日17:24 | 来源：新华网
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新华社成都4月28日电（记者陈健）四川省地质灾害专业监测预警平台3.0版本4月28日正式上线。这个平台运用物联网、大数据、5G等新技术，对四川省威胁30人以上的13591处地质灾害隐患点进行监测预警，防灾更加智能化。
四川省自然资源厅相关负责人表示，这个平台目前拥有监测设备32728台（套）。本次3.0版本在过去版本基础上，实现了监测预警、地理信息、气象风险、遥感数据等方面一体化综合展示、融合分析和风险智慧提醒。平台通过物联网、大数据、5G等新技术，形成了“监测设备+数据平台+责任人+监测员”的“人防+技防”监测预警新格局。
据介绍，平台通过对监测历史数据进行大数据分析，研判地质灾害隐患点变形趋势，从而提升监测预警准确性，降低异常数据误报频率。
在前期建设过程中，平台已经在一些地方发挥了防灾作用。
(责编：赵欣悦、杨光宇)
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