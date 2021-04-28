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“发现最美铁路”：“掌勺大厨”的炉火情缘

2021年04月28日17:42 | 来源：人民网
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人民网北京4月28日电 （黄盛）17:48分，Z3次普速列车从北京西站缓缓驶出。当旅客们安排好行囊坐下来休息时，列车厨师白振庆也进入了最忙碌的状态——为旅客们制作可口晚餐。

“热油、炝锅、下菜、翻炒、颠勺……”一系列娴熟连贯的动作下来，白振庆炒好了一大份香味四溢的炝锅白菜。“干了41年了，没离开过这炉火灶台。”白振庆一边笑着一边伸出四个手指说，1980年，17岁的他进入铁路餐车工作，从此再也没有离开过这方天地。

白振庆正在餐厨里做菜。 受访者供图

“这趟车从北京出来开一晚，到第二天中午12点多才到重庆北，旅客们避免不了要吃点东西垫补下。”白振庆介绍说，行程较远，旅客们多数会觉得累，这时候绞尽脑汁想法子让旅客们吃上好饭，就显得尤为重要。

虽然餐厨里的工作很辛苦，但是看着在外出行的旅客吃上自己亲手做的饭菜，白振庆心里就特别暖和。“就像看家里人吃我做的饭一样，那种满足感无法代替。”在接受采访时，白振庆回忆说，上世纪八十年代自己刚入行时，列车餐厨比现在还要忙碌。那时，他们一晚上需要焖150公斤米饭，进了餐车厨房就要切肉丝、黄瓜丝，还要煎鸡蛋、炸鸡腿、炒虾仁等，根本没有时间闲下来。等备好了餐饭，也就到了黎明时刻，他和同事就需要进入车厢向旅客售餐了。

白振庆为旅客制作的盒饭。 受访者供图

“现在高铁时代，列车的餐饮变化很大，不仅有了自助餐、营养配餐，还可以点外卖。我们普速列车上的餐车师傅们，为了更好地满足旅客对餐食的需求，也不可能落于人后。”白振庆一边娴熟地烹饪菜肴，一边说道：“一年又一年，我们这趟车上的乘务员已经数不清经历了多少个春运、暑运和小长假了，早就对沿途不同站点旅客的喜好、口味了如指掌，放多少盐、放多少辣椒、放不放糖，我们心里都有数。”

在被问到接下来有什么心愿时，白振庆表示：“我继续在餐厨里把工作干好，带出优秀的徒弟，把这份炉火情缘传递下去。再有，就是希望铁路越来越好。”

(责编：赵超、高雷)

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