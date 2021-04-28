人民网北京4月28日电 （记者李彤）4月26日晚，山西汾酒同时发布了2020年年度报告和2021年一季度报。两份报告显示，公司营收和净利实现增长。其中，2020年全年公司实现营业收入139.9亿元，同比增长17.63%；归属于上市公司股东的净利润30.79亿元，同比增长56.39%；2021年一季报显示，公司实现营业收入73.32亿元，同比增长77.03%；归属上市公司股东净利润21.82万元，同比增长77.72%，实现了2021年的开门红。

“行走的汾酒2020”走进广州的活动现场。

争当改革的实践者和受益者

2020年，对于汾酒来说是极不平凡的一年，经过“三年改革”，汾酒在2019年全年销售额达到118亿元，跻身白酒行业“百亿俱乐部”，市值突破千亿。

随着改革进入深入期，尽管面对突发疫情带来的不利因素，汾酒仍做出了“2020年经营指标不作调整”的决定，并加码布局大健康板块增资竹叶青，数字化转型，全面启动“行走的汾酒2020”，推动汾酒长江以南市场布局，抢抓定位高端的新品——青花汾酒30·复兴版上市，再到汾酒营收逆势增长……汾酒迎来了新的发展机遇。

财报显示，2021年，公司近六成营业收入由省外市场贡献，全国化营销网络布局显见成效。公司主业收入和利润均实现快速增长，汾酒和竹叶青酒全国市场拓展步伐进一步加速，继续保持了强劲的发展势头。

按照“根上改、制上破、治上立”建设，山西汾酒多项举措并用，集团总部职能部门减少60%，股份总部职能部门减少48.27%，总部内设机构减少80.83%，中层管理人员减少59.84%，基层管理人员减少73.28%;二级子分公司“六定”改革稳步推进，提升了管理效能。在营销系统推行“组阁聘任制”，进一步下放运营自主权，营销动力、活力得到释放和激发。

争做高质量改革发展的标杆

2021年是十四五开局第一年，又恰逢春节期间动销旺季，汾酒市场扩张动力强劲，一季度财报实现开门红。

这与汾酒深化机制改革，不断完善市场管理制度有关。报告期内，在汾酒营销中心一体化布局下，坚持一切服务于营销，全面构建“2+2”品牌整体结构，精准布局实施汾酒与竹叶青“双轮驱动”，系统建设杏花村酒与系列酒“两大尖兵”；以青花30·复兴版为切入点的高端化产品运作模式与巴拿马星火计划，实现了全系列产品整合发力；积极推进与华润、华为的战略合作，加快推进汾酒数字化、营销信息化建设，“传统渠道+大数据+新零售”的全新模式的开启，将创新动能逐步转化为发展势能，营销系统精细化管理水平不断升级。

在组织建设和考核激励方面，经2020年底调整优化后的汾酒营销队伍，完成了新老交替，一批90后、有能力的营销骨干被提拔为重要省区、大区负责人，让营销系统的动力、活力得到了释放和激发。

据介绍，2021年汾酒将继续秉持市场为王总策略，全力加强汾酒系列产品国内、国际市场的拓展及布局力度；坚持强化生产运营控制和产能配套支持建设，推动质量管理体系的不断健全与优化，推动质量管理制度、标准及管理模式的执行落地；坚持科技创新驱动发展战略，促进汾酒科研成果的高效转化；坚持人力资源管理与企业战略、业务发展同步谋划，提高人力资源对企业战略目标的支撑作用；坚持数字化转型，提升公司系统运营效率和发展动能；坚持强化“六新建设”和投资管理，进一步激发投资和资本活力，从量的积累腾挪到质的飞跃。

(责编：赵超、高雷)