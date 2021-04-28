国务院关税税则委员会：5月1日起调整部分钢铁产品关税
2021年04月28日17:51 | 来源：财政部网站
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为更好保障钢铁资源供应，推动钢铁行业高质量发展，经国务院批准，国务院关税税则委员会近日发布公告，自2021年5月1日起，调整部分钢铁产品关税。其中，对生铁、粗钢、再生钢铁原料、铬铁等产品实行零进口暂定税率；适当提高硅铁、铬铁、高纯生铁等产品的出口关税，调整后分别实行25%出口税率、20%出口暂定税率、15%出口暂定税率。
上述调整措施，有利于降低进口成本，扩大钢铁资源进口，支持国内压减粗钢产量，引导钢铁行业降低能源消耗总量，促进钢铁行业转型升级和高质量发展。
↑网站截图
(责编：赵欣悦、杨光宇)
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