大湾区 大未来 人民日报前方报道组 王尧

编者按：粤港澳大湾区，囊括珠三角9市和香港、澳门2个特别行政区，以不到全国0.6%的面积，创造全国12%的GDP。大湾区，小故事，大未来。4月15日起，人民日报社派出多路记者，走进广州、深圳、珠海、佛山、惠州、东莞、中山、江门、肇庆，实地采访各地推进大湾区建设的生动案例，亲身感知大湾区发展的澎湃春潮。

4月19日晚，广州海心沙的无人机天幕光影表演。图为1000架无人机组成“大湾区大未来”文字图案。人民日报记者 张武军摄

有人说，来广州的人，都是本来只想当过客，后来就成了代言人。

读大学才来到羊城的广州市委宣传部副部长朱小燚应该就是一例，于公于私，展示广州、推介广州都不遗余力。从清晨到午夜，大湾区大未来采访团在广州的行程满档。漫步永庆坊，在“修旧如旧”的骑楼、麻石板铺就的街巷中穿行，细细品味老城区微改造的“绣花功夫”；走进粤剧艺术博物馆，欣赏粤港澳三地粤剧名家的精彩表演，感受大湾区文化血脉相连。小蛮腰旁，千架无人机绮丽光影Show，科技+创意勾勒湾区绵绣未来；生物岛上，酷炫科幻的无人驾驶汽车、简约不简单的重点实验室与天蓝水碧的自然风光和谐共生…… 精心设置红色湾区、人文湾区、开放湾区、生态湾区、科技湾区、活力湾区、创新湾区等7条采访线、10个采访点，“以大湾区为舞台，以小故事为切口，讲出大格局”，广州的用心一览无遗。

湾区时代再看广州，许多暴露年龄的记忆被激活、刷新。在上个世纪七十年代生人的记忆中，广交会、白天鹅宾馆是改革开放、洋气的代名词。1996年，记者第一次出差，首站便是广州。第一次住四星级酒店远洋宾馆，第一次到观景餐厅吃饭、第一次夜游珠江……与改革开放前沿阵地的首次亲密接触，惊鸿一瞥。好在，还有作家张欣以广州为背景的一系列都市文学作品，让远处的人们也可以一窥这座城市活色生香的火热生活。

4月20日，广州生物岛文远知行公司，工作人员正在展示该公司自主研发的无人驾驶技术。人民日报记者 张武军摄

云山珠水，白云苍狗。随着中国经济的飞速发展，群雄并起，众说纷纭，广州“星光黯淡说”，“瑜亮情结说”……外界的纷纷扰扰，淡定务实的广州人并不在意。“要充分发挥国家中心城市和综合性门户城市引领作用，全面增强国际商贸中心、综合交通枢纽功能，培育提升科技教育文化中心功能，着力建设国际大都市……”《粤港澳大湾区发展规划纲要》把广州作为大湾区发展核心引擎之一的定位说得明明白白。把大湾区建设作为总抓手，这座千年商都、文化名城，正以推动高质量发展为主题，探索引领新时代老城市高质量发展之路，在变与不变间，书写“一位老大哥的自我修养”。

4月20日，广州生物岛文远知行公司，工作人员正在展示该公司自主研发的无人驾驶技术。人民日报记者 张武军摄

实力不允许广州低调。南沙自贸区、生物岛实验室、琶洲高新技术产业开发区；小蛮腰、双子塔、大剧院……硬桥硬马的经济、科技成果，美伦美奂的城市地标，广州不缺。大湾区C位担当？不用争，广州本来就在C位----从地图上看，广州处在珠江口“A”字形尖上。专家指出，就地理区位、与内地联系紧密度而言，广州都是粤港澳大湾区中最核心的城市，是“综合交通枢纽”，是大湾区联系内地、辐射内地的最佳桥梁和纽带。打造“大湾区一小时交通圈”，广州当仁不让。广州佛山两市间已开通地铁1条，在建地铁2条，未来规划衔接通道18条；南沙至中山高速动工建设，佛山经广州至东莞城际、南沙至珠海（中山）城际纳入《粤港澳大湾区城际铁路建设规划》……

然而这座城市最低调的“奢华”，却在深厚的历史底蕴、丰富的人文资源和独特的城市气质共同构筑的软实力。

让城市留下记忆，让人们记住乡愁。不急功近利，不大拆大建。始于1931年的永庆坊，是岭南文化和广府文化的重要载体之一。这条“广州最美的骑楼街”一度环境杂乱，建筑损坏严重，“涅槃重生”后，成为国家级4A景区、广州第一个非遗街区，吸引了无数团体学习参观，各地游客慕名而来。永庆坊是广州城市微改造的缩影，也是广州助力人文湾区建设的典范。

湾区时代看广州“图片展海报。人民日报记者 王尧摄

层层叠叠的石材有如堆积的书本，广州图书馆的石材幕墙令人一见难忘，开阔疏朗的中庭、开放的书架，尽显岭南文化开放包容的特色，“市民走进这里，就像走进自家客厅一般”。在这个文化客厅里，广州展示的文化软实力令人叹服。羊城晚报团队用三天时间搞定“湾区时代看广州”摄影展，通过折射大时代变迁的影像和反映“小人物”生活影像的图片，立体展现大湾区发展的历史、前景以及广州的城市变迁与人文力量。湾区故事会，来自各行各业、衣着时尚的翘楚大咖们齐聚一堂，以对谈、分享的形式讲述自己的湾区故事，在轻松愉悦中为来访者奉上一席思想的盛宴……

诚信、务实、包容、开放，是这座“千年商都”在商业活动中淬炼而成的价值观念和行为模式。但影响所及，已经远远超越了商业的范畴，成为这座城市的文化传统。年过8旬的原广州远洋运输公司总经理王颂汤退休后投身公益事业，发起成立“恤孤助学会”。他从一开始就提出“透明办会”，为了摸清受助家庭的情况，常年拖着病体长途跋涉下乡家访；每月公布财务报表、捐赠清单、资助款项使用明细表和汇付一览表，有专门的房间存放受助人档案，以备查阅；主动邀请“审计”上门，干净的结果令来审计的会计师事务所员工折服，纷纷捐款支持并成为志愿者，恤孤助学会的募款晚会也成为城中盛事。这，就是诚信的力量。这，就是文明的力量。

“一个民族，只有文化体现出比物质和资本更强大的力量，才能造就更大的文明进步；一个国家，只有经济发展体现出文化的品格，才能进入更高的发展阶段。” 毋庸置疑，在大湾区这篇世界级的大文章中，有“软实力”加持的广州，必将写下意韵悠长的锦绣华章！

(责编：赵超、高雷)