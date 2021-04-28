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汽油、柴油价格再上调

2021年04月28日19:17 | 来源：新华网
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新华社北京4月28日电（记者安蓓）国家发展改革委28日称，根据近期国际市场油价变化情况，按照现行成品油价格形成机制，自2021年4月28日24时起，国内汽油、柴油价格每吨分别提高100元和95元。

此次调价折合每升上调约8分。按50升的油箱容量计算，加满一箱油多花4元。

国家发展改革委有关负责人表示，中石油、中石化、中海油三大公司要组织好成品油生产和调运，确保市场稳定供应，严格执行国家价格政策。各地相关部门要加大市场监督检查力度，严厉查处不执行国家价格政策的行为，维护正常市场秩序。消费者可通过12315平台举报价格违法行为。

本轮成品油调价周期内，国际市场原油价格震荡上涨。国家发展改革委价格监测中心分析称，未来原油供应量预计有所增加。欧美等发达经济体经济复苏较为确定，构成了支撑国际油价的需求基础。但一些新兴经济体及欠发达国家疫情不断反复，复苏进程受到阻碍，成为影响国际油价的不稳定因素。预计短期内国际油价仍将呈震荡走势。

(责编：赵欣悦、杨光宇)

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