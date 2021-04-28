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作业帮携手中国西藏文化保护与发展协会启动“高原栋梁”学习工程

2021年04月28日19:44 | 来源：人民日报客户端
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4月27日，中国西藏文化保护与发展协会、作业帮教育科技（北京）有限公司在北京签署合作协议，启动“高原栋梁”学习工程，助力青藏高原推广普及国家通用语言文字。

双方签署合作协议

根据合作协议，作业帮将向西藏自治区全区、四川、云南、甘肃、青海部分市州县的幼儿园、小学、初中和高中的师生无偿提供包括网络教育平台账号、学习用具在内的教辅礼包，永久免费开放直播、录播等国家通用语言文字课程，高原地区教师可挑选课程学习借鉴其他省市教师教学经验，高原地区学生可在教师和家长指导下自由安排学习。

出席签约仪式的中国西藏文化保护与发展协会负责人表示，我国是一个具有悠久历史的多民族人口大国，加强国家通用语言文字推广力度，提高国家通用语言文字普及程度和应用规范水平，有利于增进各民族的国家认同和文化认同，有利于促进各民族间的交流交往交融。双方从服务国家战略的高度，在青藏高原加大国家通用语言文字的推广普及，培养国家建设的栋梁之材。

作业帮CEO侯建彬表示，作业帮始终秉持“让优质教育触手可及”理念，积极履行社会责任。公司愿与中国西藏文化保护与发展协会通力合作，坚持普惠先行、科技赋能，向上述地区适龄学生和教师永久免费提供各年级优质语文课程，争取用三年时间覆盖。公司内部设立项目组，专人负责跟进，过程中不断积累经验，迭代优化课程、技术和服务，全程跟踪学生学习过程，打通教、学、测、练、评全环节，为每位学习者提供精准学习辅导，让他们学有所获，学有所成。同时公司还将积极参与青藏高原教育普惠公益行动, 向基层学校捐赠硬件学习辅助设备。

(责编：赵超、吕骞)

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