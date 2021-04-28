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国内油价年内第六次上调 加满一箱油需多花约4元

2021年04月28日19:54 | 来源：人民网
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人民网北京4月28日电 （记者毕磊）4月28日，国家发展改革委发布消息，根据近期国际市场油价变化情况，按照现行成品油价格形成机制，自2021年4月28日24时起，国内汽、柴油价格（标准品，下同）每吨分别上调100元和95元。

本轮是2021年第八次调价，将迎来2021年内第六次上涨。本次调价过后，2021年成品油调价将呈现“六涨一跌一搁浅”的格局。截至本次调价，汽油价格累计每吨上调905元，柴油价格累计每吨上调870元。

据测算，本次油价调整后，92号汽油每升上调0.08元、95号汽油每升上调0.08元。以油箱容量50L的普通私家车计算，这次调价后，车主们加满一箱油将多花4元左右；按市区百公里耗油7L-8L的车型，平均每行驶一百公里费用增加0.6元左右。而对满载50吨的大型物流运输车辆而言平均每行驶一百公里，燃油费用增加3.2元左右。

隆众资讯分析师孙晓飞告诉记者，本轮计价周期内，国内汽柴油价格走势先涨后跌。油价上涨主要受持续上涨的原油价格带动，但随着油价的持续攀升，中下游采购热情转淡，高价带动中游贸易商抛售前期低价柴油资源赚取高额利润，打压市场价格。且柴油市场需求不振，终端库存消化速度缓慢。利空因素堆积，使得炼厂柴油库存升高，主营销售任务完成情况不佳，“五一”节前备货期到来，国内柴油价格低价走量销售。本轮计价期内汽油刚需较为平稳，库存低位，因此汽油价格走势跟随原油价格涨跌。

孙晓飞指出，本次汽柴油零售价格上调，对国内成品油市场呈现利好支撑。面对即将到来的“五一”假期，提前备货已经进入高峰期，受即将落实的上调预期影响，大部分业者将选择在调价落实前完成备货，一定程度上将带动汽柴油出货的好转。汽油方面，车主也将更多的选择在28日调价落实前将“五一”出行的油箱加满。

卓创资讯分析师许磊表示，短期国际原油仍有利空搅局油价上行压力较大，欧佩克5月份将逐步增产，石油供应增加以及印度疫情严峻对油价仍有施压，但是随着欧元区疫苗接种速度加快，缓解了部分市场担忧情绪，且美国经济数据表现尚可，原油仍有震荡小幅上涨空间。

下一轮调价窗口将于2021年5月14日24时开启。据分析，以当前的国际原油价格水平计算，下一轮成品油调价开局将呈现上行的趋势，幅度在20元/吨左右。

(责编：赵超、高雷)

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