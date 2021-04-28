人民网北京4月28日电 （记者乔雪峰）随到随飞，并享有专属的值机柜台、安检通道、登机口等，旅客乘飞机像乘巴士、坐地铁一样方便。4月27日，北京大兴国际机场联合南航正式开通“京广快线”和“京深快线”并成功首航，成为目前北京大兴国际机场两条核心商务“空中快线”。

北京大兴国际机场副总经理孔越接受记者采访时表示，该航线将为旅客提供更便捷高效、智能舒适出行体验，同时对助力民航客运加快复苏，赋能雄安新区经济社会发展、促进京津冀地区与粤港澳大湾区之间的经贸往来和文化交流，构建国内国际双循环相互促进的新发展格局等具有重要意义。

得益于国内疫情防控有力有效，中国民航业正加快复苏步伐。尤其是3月16日起北京解除进京核酸检测要求，北京航空客运市场需求出现跳跃式增长。据统计，3月南航大兴进出港旅客人次，环比2月份净增了3倍。

南航平台运营部副总经理王煦表示，京广、京深航线一直是我国国内重要的商务航线，南航将北京大兴往返广州、深圳航线分别升级为“京广快线”、“京深快线”，将极大满足广大旅客出行需要，尤其可以给公商务旅客提供更便利的航空出行选择和高质量的航空出行服务。

据王熙介绍，“京广快线”和“京深快线”航班频次密集、时刻分布均匀，北京、广州、深圳三地每日往返共62班。其中，“京广快线”每天投入运营航班达17个，每日早上06：30到晚上20：00从大兴出发，每半小时或1小时一班，全部整点或半点起飞，大多由空客A350和波音B787等旗舰宽体机执飞；“京深快线”每天投入运营航班达14个，每日早上08：00到晚上20：00从大兴出发，也均为整点或半点起飞，南航将集中调配空客A330等旗舰宽体机执飞。

张先生是“京广快线”开通第一天的乘客，他告诉记者：“半小时或一小时就有一班，不用等待，来了就能飞，且有专属值机、安检通道，很方便，感觉就像是在市区坐大巴或者是坐地铁。”

王熙指出，除了航班频次密集、时刻分布均匀、空地体验舒适，“京广快线”、“京深快线”客票的签转、变更也更加灵活。“购买‘京广快线’、‘京深快线’一定舱位的旅客，在机场柜台，可以在原订航班前后四小时（含）范围内免费变更，且免收变更费和舱位差价。”

大兴机场运行管理部值班经理段宏伟接受记者采访时指出，随着“五一”小长假临近，机场出行客流将逐渐增多，大兴机场“五一”期间（5月1日-5月5日），预计航班起降总量4416架次，日均883架次；预计旅客总量67.9万余人次，日均达13万余人次，旅客出行高峰预计将出现在4月30日，预计当日航班起降897架次，进离港旅客达14.5万余人次。“在此提醒广大旅客，节假日出行请提前规划行程安排，合理选择前往机场的交通方式。同时，务必仔细核对航班始发机场信息，以免错走机场耽误行程。”

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