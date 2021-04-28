人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>经济·科技

中国民航业加快复苏脚步 大兴机场开通“京广快线”和“京深快线”

2021年04月28日20:52 | 来源：人民网
小字号

人民网北京4月28日电 （记者乔雪峰）随到随飞，并享有专属的值机柜台、安检通道、登机口等，旅客乘飞机像乘巴士、坐地铁一样方便。4月27日，北京大兴国际机场联合南航正式开通“京广快线”和“京深快线”并成功首航，成为目前北京大兴国际机场两条核心商务“空中快线”。

北京大兴国际机场副总经理孔越接受记者采访时表示，该航线将为旅客提供更便捷高效、智能舒适出行体验，同时对助力民航客运加快复苏，赋能雄安新区经济社会发展、促进京津冀地区与粤港澳大湾区之间的经贸往来和文化交流，构建国内国际双循环相互促进的新发展格局等具有重要意义。

得益于国内疫情防控有力有效，中国民航业正加快复苏步伐。尤其是3月16日起北京解除进京核酸检测要求，北京航空客运市场需求出现跳跃式增长。据统计，3月南航大兴进出港旅客人次，环比2月份净增了3倍。

南航平台运营部副总经理王煦表示，京广、京深航线一直是我国国内重要的商务航线，南航将北京大兴往返广州、深圳航线分别升级为“京广快线”、“京深快线”，将极大满足广大旅客出行需要，尤其可以给公商务旅客提供更便利的航空出行选择和高质量的航空出行服务。

据王熙介绍，“京广快线”和“京深快线”航班频次密集、时刻分布均匀，北京、广州、深圳三地每日往返共62班。其中，“京广快线”每天投入运营航班达17个，每日早上06：30到晚上20：00从大兴出发，每半小时或1小时一班，全部整点或半点起飞，大多由空客A350和波音B787等旗舰宽体机执飞；“京深快线”每天投入运营航班达14个，每日早上08：00到晚上20：00从大兴出发，也均为整点或半点起飞，南航将集中调配空客A330等旗舰宽体机执飞。

张先生是“京广快线”开通第一天的乘客，他告诉记者：“半小时或一小时就有一班，不用等待，来了就能飞，且有专属值机、安检通道，很方便，感觉就像是在市区坐大巴或者是坐地铁。”

王熙指出，除了航班频次密集、时刻分布均匀、空地体验舒适，“京广快线”、“京深快线”客票的签转、变更也更加灵活。“购买‘京广快线’、‘京深快线’一定舱位的旅客，在机场柜台，可以在原订航班前后四小时（含）范围内免费变更，且免收变更费和舱位差价。”

大兴机场运行管理部值班经理段宏伟接受记者采访时指出，随着“五一”小长假临近，机场出行客流将逐渐增多，大兴机场“五一”期间（5月1日-5月5日），预计航班起降总量4416架次，日均883架次；预计旅客总量67.9万余人次，日均达13万余人次，旅客出行高峰预计将出现在4月30日，预计当日航班起降897架次，进离港旅客达14.5万余人次。“在此提醒广大旅客，节假日出行请提前规划行程安排，合理选择前往机场的交通方式。同时，务必仔细核对航班始发机场信息，以免错走机场耽误行程。”

(责编：赵超、高雷)

分享让更多人看到

推荐阅读
中国民航业加快复苏脚步 大兴机场开通“京广快线”和“京深快线”
　　人民网北京4月28日电 （记者乔雪峰）随到随飞，并享有专属的值机柜台、安检通道、登机口等，旅客乘飞机像乘巴士、坐地铁一样方便。4月27日，北京大兴国际机场联合南航正式开通“京广快线”和“京深快线”并成功首航，成为目前北京大兴国际机场两条核心商务“空中快线”。…
国内油价年内第六次上调 加满一箱油需多花约4元
　　人民网北京4月28日电 （记者毕磊）4月28日，国家发展改革委发布消息，根据近期国际市场油价变化情况，按照现行成品油价格形成机制，自2021年4月28日24时起，国内汽、柴油价格（标准品，下同）每吨分别上调100元和95元。 本轮是2021年第八次调价，将迎来2021年内第六次上涨。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 呼叫中心

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部