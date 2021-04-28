新华社北京4月28日电（记者赵文君）市场监管总局登记注册局副局长郑冠兰28日在市场监管总局新闻发布会上表示，我国已经建成全国统一的电子营业执照系统，建立了全国电子营业执照库，为全国全量市场主体生成了电子营业执照。

郑冠兰说，今年将继续推进电子营业执照跨区域、跨领域、跨层级的应用，完善电子营业执照身份验证和证照信息共享功能。电子营业执照已应用于各地登记全程电子化、网上年报、公章刻制、税务、社保、公积金、不动产登记、公共资源交易、烟草许可、银行开户等各领域。各类市场主体可以随时随地使用安装了电子营业执照程序的移动终端在线出示营业执照、验证身份。截至目前，全国市场主体已下载并使用电子营业执照办理身份认证、在线登录、电子签章等业务7000多万次。

为提升企业开办服务水平，市场监管总局等六部门近日出台通知，从6个方面13条改革措施进一步加大改革力度。从问题出发、从实际出发、从企业的期盼出发，这些改革措施中既有对全国各地适用的“规定动作”，又有支持和鼓励具备条件的地方大胆探索的“自选动作”，主要内容包括：

——提高“一网通办”平台使用效率。实现企业线上完成开办所有事项的一网填报，并探索将企业变更、备案、注销等高频事项“全程上网”，减少企业跑动次数。

——推动企业开办要素电子化。将电子营业执照作为企业开办相关业务的合法有效身份证明和电子签名手段，在新办纳税人中实行增值税专用发票电子化，今后企业在经营场所中可以用展示电子营业执照的方式替代悬挂纸质营业执照。

——提高企业开办身份验证服务水平。在确保身份信息真实、防范虚假登记的前提下，优化企业开办实名验证方式，减少重复验证。

——优化社保费和住房公积金账户代扣代缴服务模式。探索在线推送银行预约账号，允许企业通过“一网通办”平台填写开户申请信息，通过平台推送给税务、社保、公积金管理部门，减少企业开户等待时间和跑动次数。

——推进企业开办标准化规范化。在部分地方试点基础上，制定国家标准，建立企业开办标准化规范化指标体系。

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