新华社北京4月28日电 由商务部、工业和信息化部、市场监管总局、国家邮政局、中国消费者协会共同组织的第三届“双品网购节”28日全网同步启动，网购节至5月12日结束，持续15天。

记者从当天举行的启动活动上了解到，本届“双品网购节”充分发挥电子商务优势，将疫情防控和消费促进有机结合，通过数字赋能和创新驱动，以优良供给引领创造消费需求。

据介绍，全国20多个地区将举办各具特色的配套活动，如北京消费季、上海“五五购物节”、广东“粤品粤优”、江苏“品质生活·苏新消费”等。超过260家电商企业参与本届网购节，除服饰、食品、消费电子等传统品类品牌参与外，还将推出汽车等大宗消费品品牌、出行旅游等服务品牌以及“丝路电商”伙伴国特色产品品牌促销活动。

(责编：郝江震、白宇)