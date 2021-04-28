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联想与中国移动联合推出motorola g50 打破5G普及瓶颈

2021年04月28日13:16 | 来源：人民网
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　　4月28日，联想与中国移动推出的新品motorola g50正式上市，这是中国移动和联想在深度战略合作背景下推出的5G普及力作。

　　当前，5G作为新一代通讯技术从商用伊始便得到各方的重视，社会各界均在为5G全民化而努力。工信部数据显示，我国5G套餐用户数量已超3.5亿。不过，受限于上游产业链产能、原材料上涨等多方面因素，普及型5G机型仍存在缺口亟待填补。

　　为此，联想与中国移动共同开展了“G高一筹”战略合作会议，达成深度战略合作，双方通过联袂合作的方式，共同推动5G网络在全国范围内的普及，而motorola g50是本次合作的具象化成果之一。

　　传承摩托罗拉品牌积淀，用诚意填补市场空缺

　　motorola g50传承摩托罗拉匠心品质，并在网络、屏幕、存储搭配等层面经过精心设计。网络方面，motorola g50支持NSA/SA双模5G网络，覆盖国内主流 5G 频段，更支持双5G网络同时在线；屏幕方面，采用6.5英寸影院级屏幕，支持90Hz高刷新率和180Hz高触控采样率，打造同价位越级影像体验；存储配置方面，采用8GB+128GB存储配置，运存支持3GB虚拟内存技术，实际运存高达11GB，应用多开不卡顿；存储空间采用128GB UFS 2.2硬盘级存储，数据读写快，存储空间大；拓展最大支持1TB存储，数据存储无需担忧；另外还有后置AI三摄、My UI为娱乐、办公等场景再度加码，令用户的使用与交互体验再度跃升至新境界。

　　motorola g50在产品研发设计期间，经过摩托罗拉团队与中国移动团队反复调教，佐以中国消费者消费调研数据，在价格、硬件参数、软件调教设计等方面取得平衡点。硬件参数方面，motorola g50搭载高通八核5G SoC骁龙480，这款芯片采用8nm芯片制程，性能出色，畅玩主流手游毫无压力；网络规格支持NSA&SA 5G双模，覆盖主流5G网络频段，更是支持双5G卡同时在线。此外，在骁龙480 5G SoC基础上，摩托罗拉更是打造出“速度快”、“信号稳”、“功耗省”、“低辐射”四大产品特性，时刻为高效稳定的使用体验保驾护航。同时，为了保障用户日常使用，motorola g50搭配了5000毫安容量大电池，中度使用下续航也能达到2天，支持15W充电更是保障手机及时回电。

　　一款好的智能手机，除了在硬件方面留有特色，还需要在软件层面下足工夫。motorola g50除了搭载深度本土化、极致便捷的My UI，还将会首批适配中国移动5G特色业务“云手机”。“云手机”在云端运行，不仅能为用户带来超越硬件限制的使用体验，还能为用户带来更为安全可靠的使用环境。

　　联手中国移动普惠消费者，做中国用户喜欢的摩托罗拉

　　本次摩托罗拉与中国移动合约订单为50万台，将会借助中国移动数以万计的门店渠道，从而让消费者带来5G网络的魅力。此前，摩托罗拉参与过中国通讯网络各阶段的建设发展，5G时代，摩托罗拉继续倾听消费者声音，普惠中国消费者，助力中国5G网络建设。

　　目前，摩托罗拉已形成面向5G时代的智能机型矩阵，从高端商务旗舰折叠屏motorola razr 5G，到有着旗舰配置中端价格的motorola edge s，再到如今发布的5G普及机型motorola g50。摩托罗拉作为通讯产业发展的引领者，带着通讯行业积淀与对5G产业的规划认知，满怀热忱，回馈中国市场，打造更多更符合中国消费者胃口的5G机型，致力于做中国用户喜欢的摩托罗拉。

　　深度参与中国5G建设，加速社会智能化升级进程

　　motorola g50的推出，意味着联想在“端-边-云-网-智”技术架构形成完美闭环。提高5G手机市占率，等同于推动互联网产业的基础架构升级，从而促进社会风貌的智能化升级。届时，智能化生活将以“无时不有、无处不在、万物互联”的特点更好地服务每一个人。

　　未来，摩托罗拉将携手更多伙伴，以技术创新引领产业升级，以高品质产品推动中国5G普及，在新一轮通讯浪潮中锐意进取。motorola g50将于4月30日，在全国中国移动各大门店开启首销，motorola g50 8+128GB版本起售价格仅1499元。

(责编：赵超、吕骞)

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