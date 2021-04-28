陈曦

原标题：2021年中国高成长企业在津发布 天津创新环境获领军企业关注

4月26日，中国高成长企业发布会在天津举行。会上发布了中国科技创新领军企业的研究报告以及《天津市雏鹰和瞪羚企业研究报告2021》。

“2020年中国科技创新领军企业数量再创高峰，达到251家，总估值首次超万亿美元，为10553.6亿美元，其中估值超过100亿美元（含）的企业共12家。新晋科技创新领军企业72家、上市24家。”长城战略咨询总经理武文生介绍，2020年天津科技创新领军企业共9家，较2019年增加4家，整体估值134.1亿美元。天津通过提升自主创新、原始创新能力，构建创新型企业梯度培育体系，涌现出一大批高成长创新型企业。

科技创新驱动领军企业增速明显

报告指出，2020年科技创新领军企业分布于27个赛道，88个细分赛道，其中互联网教育、新能源与智能汽车、新零售、智慧物流、数字文娱等为融资热点赛道；开拓出网红爆品、商业卫星、智能充电、AI制药、半导体材料、知识产权数据服务、数字医助、在线教室、数字健身等9个新赛道。

2020年，科技创新领军企业分布于29座城市，“北上杭深”仍为科技创新领军企业聚集地，共171家。其余为广州12家，南京11家，天津9家，青岛8家，成都5家。常州、长春、渭南3座城市首次出现科技创新领军企业。京津冀、长三角、珠三角、成渝地区有近九成科技创新领军企业集聚。

武文生表示，2020年由科技创新驱动的领军企业数量增长明显，比如健康领域应对疫情的创新药和创新医疗器械企业，应对疫情的一些应用场景的支撑平台和工具，如数字医疗、在线教育、社区团购等企业。此外，重视原创技术，传统制造业智能化、数字化的升级和转型，都使得越来越多的企业成长为科技创新领军企业。

天津出台政策鼓励企业研发创新

据介绍，这是中国高成长企业发布会第二次落户天津，此次来津的企业从去年的70多家增加到120多家，多家科技创新领军企业与天津滨海高新区和东疆港保税区举行了对接会。

“天津地理位置优越，同时又是一个经济活跃的大市场，有很好的人才资源和发展数字经济的政策。”来自杭州的科技创新领军企业e签宝创始人兼CEO金宏洲表示，他们要借好政策东风，在天津建立一个区块链的创新中心，同时打造团队，构建电子印章等法律服务的生态。

会上同时发布的《天津市雏鹰和瞪羚企业研究报告2021》显示，与2019年相比，天津市本次入库的雏鹰和瞪羚企业年均营业收入均有所提高。其中，瞪羚企业综合收入复合增长率增长了11.7%，雏鹰企业平均营业收入增长了127.6%。

“从数据上可以看到，天津市385家瞪羚企业，企业研发投入和企业的收入增长的情况是正相关的，企业研发投入4年收入增长了4倍多。”天津科技融资控股集团公司的总经理王润田表示。

为了推动科技创新发展，天津市政府去年底发布了《天津市科技创新三年行动计划（2020—2022年）》，预计到2022年，全社会研发投入强度力争达到3.2%以上。天津市科技局出台了配套文件，从应用场景、投融资、评价奖励等各方面对企业给予政策支持。为了鼓励企业研发，天津市科技局还出台研发后补助政策，提高企业创新能力，鼓励企业研发新产品，不断做大做强。

(责编：赵超、吕骞)