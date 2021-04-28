原标题：华为邓泰华：鲲鹏、昇腾“优才、众智“计划正式启动

华为开发者大会2021（Cloud） “智能基座先锋教师论坛”现场，华为公司副总裁、计算产品线总裁邓泰华发表主题演讲

数字经济时代，算力是生产力。为满足爆炸式增长的算力需求，华为聚焦计算体系架构创新，坚持“硬件开放、软件开源、使能伙伴、发展人才”，构建鲲鹏、昇腾两大计算产业，携手产业界伙伴共同推动产业发展和生态繁荣。

产业发展，人才为本。去年，华为与教育部共同启动“智能基座”产教融合协同育人基地，已覆盖超过72所高校，在课程开发、教学合作、课外实践等方面开展合作，未来逐步覆盖超过2700所院校。去年，华为与清华大学出版社联合出版六本教材和系列教辅资料，未来还将发布三十本系列化的鲲鹏、昇腾高校专业教材。

目前，教育部正在深化新工科建设，培养引领科技创新和产业变革的人才，打造世界科学中心和人才高地。华为将通过“课程支持、专家支持、实践支持”，深入推进智能基座产教融合协同育人项目，加强产学研合作，为科技创新和计算产业培养人才，为数字经济发展提供持续动能。

课程支持，将鲲鹏、昇腾融入教学，升级课程体验

华为联合优秀老师共同开发22门课程，将鲲鹏、昇腾、操作系统、数据库、AI框架等关键技术融入教材，让教材扎到根；将最新的产业趋势、技术演进和商业案例及时编入教辅与时俱进，让教辅迭代快；提供慕课、社区、开发工具、沙箱实验等丰富多样的线上线下教学手段，更适合每个人的特点，让学习更简单。

在本次大会期间，华为与高等教育出版社签署战略合作协议，联合出版计算机系统、人工智能实践等系列教材及新一代人工智能丛书，在新形态教材出版、课程体系建设、教学活动等更多方面开展合作，逐步完善新工科课程建设。

华为与高等教育出版社签署战略合作协议

同时，华为与中国高校计算机教育MOOC联盟（简称CMOOC）签署战略合作，成立“智能基座”慕课建设专家组，将鲲鹏、昇腾融入线上课程，升级课程体验。

华为与CMOOC战略合作签约暨“智能基座”慕课建设专家组成立

专家支持，打造高校布道师团队，让顶尖专家助力高校高质量教学

在系列化课程的基础上，华为组建了超过200名高级专家的鲲鹏、昇腾布道师团队，通过构建教师研修体系、线上线下教学支持体系、顶级专家进校园等方式，为2000多名教师提供赋能培训，支持开展教学活动，组织鲲鹏、昇腾校园行活动和寒暑期创新实践活动等，助力每年培养超过20万学生。未来，还将面向全产业招募更多的布道师，持续构建教学服务体系，持续提升教学质量。

实践支持，构建多元化实践体系，培养产业亟需人才

从理论到实践，让学生“学以致用”，是教学活动的关键环节。华为通过“训练类、竞赛类、实习类”三类实践活动，层层深入，构建多元化实践体系，培养产业创新人才，包括：

面向学习，提供沙箱实验、技术沙龙等训练类活动，提升学生们的动手能力；

面向创新，提供华为软件精英挑战赛、开发者大赛等竞赛类活动，欢迎同学们积极参与；

面向实战，提供全国24个鲲鹏昇腾生态创新中心实习机会、开源社区项目参与机会等实习类活动，提升项目实战经验。

在本次大会上，华为与教育部、11所高校共同启动鲲鹏众智计划和昇腾众智计划，在加速库、工具插件、算子、网络模型等基础软件领域开放500+任务包，1亿+人民币激励资金。任务包将以企业命题的方式支持《国家级大学生创新创业训练计划》。同时，华为正式启动“鲲鹏、昇腾优才实习计划”，将联合生态链企业向优秀学生提供500个实习生岗位，助力人才与企业提前对接。

鲲鹏和昇腾“优才、众智”双计划启动

产业聚集人才，人才激发创新，创新引领产业

华为开放鲲鹏、昇腾全栈基础软硬件平台，秉持“硬件开放、软件开源、使能伙伴、发展人才”，得到产业伙伴们的积极响应和支持，鲲鹏、昇腾从起步到快速发展，逐步构建起完整的产业生态。

硬件开放方面，华为开放鲲鹏主板和部件，开放昇腾板卡和模组，使能合作伙伴推出自有品牌的计算产品。目前，已经发展了十二家鲲鹏整机伙伴和十家昇腾硬件伙伴，其推出的产品已经规模商用。同时 ，华为从研发、制造、采购、供应、市场、营销、服务等全方面对伙伴进行赋能，帮助伙伴快速成长。

软件开源方面，华为把多年来在基础软件方面积累的能力，通过开源的方式向产业界开放，使能伙伴推出商业发行版，以此快速构建基础软件生态。自2019年底以来，华为先后开源操作系统openEuler、开源企业级数据库openGauss、开源全场景AI计算框架MindSpore，持续投入，与社区成员“共建、共享、共治”，逐步完善社区治理。

目前，开源社区发展迅速，充满活力。openEuler社区已经聚集了60家企业、机构和组织，超过3000名开源贡献者，国内主流的操作系统厂商均基于openEuler推出商业发行版。6家数据库企业已经推出基于openGauss的商业发行版，超过16家企业和机构加入社区。MindSpore社区拥有超过17万开发者，下载量超过24万人次，超过100家高校选择MindSpore进行教学，超过40家科研团队选择MindSpore进行科学研究，MindSpore已经成为国内第一热度的AI开源社区。

使能伙伴方面，通过工具、社区、生态创新中心等资源和平台，华为全方位使能合作伙伴，构筑多样性算力生态。目前鲲鹏、昇腾的开发者已超过60万，超过2000家伙伴完成鲲鹏、昇腾计算平台适配和认证，累计推出4500+个行业主流应用。

华为将坚持开放创新，加强“产学研用”合作，把基础理论与应用实践相结合，构建良性人才生态，激发产业持续创新，为数字经济提供持续动能。

(责编：赵超、吕骞)