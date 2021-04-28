人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>经济·科技>>数字经济

华为邓泰华：鲲鹏、昇腾“优才、众智“计划正式启动

2021年04月28日13:00 | 来源：中国新闻网
小字号
原标题：华为邓泰华：鲲鹏、昇腾“优才、众智“计划正式启动

　　华为开发者大会2021（Cloud） “智能基座先锋教师论坛”现场，华为公司副总裁、计算产品线总裁邓泰华发表主题演讲

　　数字经济时代，算力是生产力。为满足爆炸式增长的算力需求，华为聚焦计算体系架构创新，坚持“硬件开放、软件开源、使能伙伴、发展人才”，构建鲲鹏、昇腾两大计算产业，携手产业界伙伴共同推动产业发展和生态繁荣。

　　产业发展，人才为本。去年，华为与教育部共同启动“智能基座”产教融合协同育人基地，已覆盖超过72所高校，在课程开发、教学合作、课外实践等方面开展合作，未来逐步覆盖超过2700所院校。去年，华为与清华大学出版社联合出版六本教材和系列教辅资料，未来还将发布三十本系列化的鲲鹏、昇腾高校专业教材。

　　目前，教育部正在深化新工科建设，培养引领科技创新和产业变革的人才，打造世界科学中心和人才高地。华为将通过“课程支持、专家支持、实践支持”，深入推进智能基座产教融合协同育人项目，加强产学研合作，为科技创新和计算产业培养人才，为数字经济发展提供持续动能。

　　课程支持，将鲲鹏、昇腾融入教学，升级课程体验

　　华为联合优秀老师共同开发22门课程，将鲲鹏、昇腾、操作系统、数据库、AI框架等关键技术融入教材，让教材扎到根；将最新的产业趋势、技术演进和商业案例及时编入教辅与时俱进，让教辅迭代快；提供慕课、社区、开发工具、沙箱实验等丰富多样的线上线下教学手段，更适合每个人的特点，让学习更简单。

　　在本次大会期间，华为与高等教育出版社签署战略合作协议，联合出版计算机系统、人工智能实践等系列教材及新一代人工智能丛书，在新形态教材出版、课程体系建设、教学活动等更多方面开展合作，逐步完善新工科课程建设。

　　华为与高等教育出版社签署战略合作协议

　　同时，华为与中国高校计算机教育MOOC联盟（简称CMOOC）签署战略合作，成立“智能基座”慕课建设专家组，将鲲鹏、昇腾融入线上课程，升级课程体验。

　　华为与CMOOC战略合作签约暨“智能基座”慕课建设专家组成立

　　专家支持，打造高校布道师团队，让顶尖专家助力高校高质量教学

　　在系列化课程的基础上，华为组建了超过200名高级专家的鲲鹏、昇腾布道师团队，通过构建教师研修体系、线上线下教学支持体系、顶级专家进校园等方式，为2000多名教师提供赋能培训，支持开展教学活动，组织鲲鹏、昇腾校园行活动和寒暑期创新实践活动等，助力每年培养超过20万学生。未来，还将面向全产业招募更多的布道师，持续构建教学服务体系，持续提升教学质量。

　　实践支持构建多元化实践体系培养产业亟需人才

　　从理论到实践，让学生“学以致用”，是教学活动的关键环节。华为通过“训练类、竞赛类、实习类”三类实践活动，层层深入，构建多元化实践体系，培养产业创新人才，包括：

　　面向学习，提供沙箱实验、技术沙龙等训练类活动，提升学生们的动手能力；

　　面向创新，提供华为软件精英挑战赛、开发者大赛等竞赛类活动，欢迎同学们积极参与；

　　面向实战，提供全国24个鲲鹏昇腾生态创新中心实习机会、开源社区项目参与机会等实习类活动，提升项目实战经验。

　　在本次大会上，华为与教育部、11所高校共同启动鲲鹏众智计划和昇腾众智计划，在加速库、工具插件、算子、网络模型等基础软件领域开放500+任务包，1亿+人民币激励资金。任务包将以企业命题的方式支持《国家级大学生创新创业训练计划》。同时，华为正式启动“鲲鹏、昇腾优才实习计划”，将联合生态链企业向优秀学生提供500个实习生岗位，助力人才与企业提前对接。

　　鲲鹏和昇腾“优才、众智”双计划启动

　　产业聚集人才，人才激发创新，创新引领产业

　　华为开放鲲鹏、昇腾全栈基础软硬件平台，秉持“硬件开放、软件开源、使能伙伴、发展人才”，得到产业伙伴们的积极响应和支持，鲲鹏、昇腾从起步到快速发展，逐步构建起完整的产业生态。

　　硬件开放方面，华为开放鲲鹏主板和部件，开放昇腾板卡和模组，使能合作伙伴推出自有品牌的计算产品。目前，已经发展了十二家鲲鹏整机伙伴和十家昇腾硬件伙伴，其推出的产品已经规模商用。同时 ，华为从研发、制造、采购、供应、市场、营销、服务等全方面对伙伴进行赋能，帮助伙伴快速成长。

　　软件开源方面，华为把多年来在基础软件方面积累的能力，通过开源的方式向产业界开放，使能伙伴推出商业发行版，以此快速构建基础软件生态。自2019年底以来，华为先后开源操作系统openEuler、开源企业级数据库openGauss、开源全场景AI计算框架MindSpore，持续投入，与社区成员“共建、共享、共治”，逐步完善社区治理。

　　目前，开源社区发展迅速，充满活力。openEuler社区已经聚集了60家企业、机构和组织，超过3000名开源贡献者，国内主流的操作系统厂商均基于openEuler推出商业发行版。6家数据库企业已经推出基于openGauss的商业发行版，超过16家企业和机构加入社区。MindSpore社区拥有超过17万开发者，下载量超过24万人次，超过100家高校选择MindSpore进行教学，超过40家科研团队选择MindSpore进行科学研究，MindSpore已经成为国内第一热度的AI开源社区。

　　使能伙伴方面，通过工具、社区、生态创新中心等资源和平台，华为全方位使能合作伙伴，构筑多样性算力生态。目前鲲鹏、昇腾的开发者已超过60万，超过2000家伙伴完成鲲鹏、昇腾计算平台适配和认证，累计推出4500+个行业主流应用。

　　华为将坚持开放创新，加强“产学研用”合作，把基础理论与应用实践相结合，构建良性人才生态，激发产业持续创新，为数字经济提供持续动能。

(责编：赵超、吕骞)

分享让更多人看到

推荐阅读
一季度海关立案侦办走私犯罪案件同比增长逾9成
　　人民网北京4月28日电 （孙阳）据海关总署消息，一季度，全国海关缉私部门开展“国门利剑2021”行动，共立案侦办走私犯罪案件1058起，同比增长92.7％。 今年前三个月，海关缉私部门立案侦办涉税走私犯罪案件718起，案值244亿元，同比分别增长144.2％、287.4％。…
小众文化频“出圈” 产业化发展需持长线眼光
　　人民网北京4月28日电（孙阳、实习生梁荷翎）近年来，从《声入人心》、《中国新说唱》、《乐队的夏天》等音乐性节目的爆红，到《脱口秀大会》、《这！就是街舞》、《戏剧新生活》等小众文化类综艺节目口碑的一路走高，曾经“站在幕后”的小众文化正在不断地突破原有圈层，走入大众视野。 小众文化的持续走红，不仅为相关主体带来了更多发展机会，也加速了整个产业链条的优化和重塑。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 呼叫中心

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部