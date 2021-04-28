张铭阳

原标题：华为亮相第四届数字中国建设峰会，以“懂行”共筑城市智能体

4月25日至26日,以“激发数据要素新动能,开启数字中国新征程”为主题,第四届数字中国建设峰会在福州举行。华为作为数字中国建设的积极参与者,已连续多届参加数字中国建设峰会。本次华为受邀以“懂行·共筑城市智能体”为主题重装亮相峰会各个环节,为与会来宾献上华为在城市智能体和行业数字化转型中的生动实践与最新成果。

与此同时,华为还深度参与了数字中国建设成果展览会和首届中国(福州)国际数字产品博览会。聚焦于泛政府领域,“懂行人”携手为嘉宾们带来了就城市新理念、城市新经济、城市新治理、城市新生活、城市新底座五大版块的最新场景化解决方案及生动实践。并在主论坛、多个分论坛、“有福之州,对话未来”三坊七巷高峰对话等系列活动中,为参会嘉宾娓娓道来城市智能体在全国十余城的生动实践,以“懂行”共话行业数字化转型的成功应用和美好未来。

根深才能叶茂,打造数字中国新生态

峰会首日,华为轮值董事长胡厚崑在主论坛中以“根深才能叶茂,打造数字中国新生态”为主题发表演讲,并提出建设数字中国,需要数字经济、数字社会、数字政府协同发展。首先,持续完善数字基础设施,引领数字应用创新。其次,大力发展处理器、操作系统、数据库、AI开发框架、工业软件等根技术,相信根深才能叶茂。第三,“数字中国”是一个系统工程,构建和不断完善数字治理框架尤其重要。只有根扎稳了,才有产业的参天大树;只有各方携手努力,才有数字中国的茂密森林。华为愿意和社会各方合作共赢,携手打造数字中国的底座,共同繁荣数字中国的新生态。

华为轮值董事长胡厚崑

近年来,中国的数字化取得了可喜的进展,网民规模接近10亿,移动支付应用无处不在,各行各业的数字化进程方兴未艾。福建是数字中国的思想源头,华为也在积极助力福建推进数字化转型,共建“数字福州”,打造“全国数字应用第一城”。

4月24日,福州市人民政府与华为公司签署“打造榕城智能体,共建数字福州”深化战略合作协议。这是双方继2020年10月签订共建“全国数字应用第一城”战略合作协议以来的又一重磅合作。双方将聚焦数字福州新发展阶段需求,在数字福州城市建设运营模式创新、打响数字福州国际品牌、推进新型城市基础设施建设等方面展开深化合作。福建省委常委、福州市委书记林宝金,福州市委副书记、市长尤猛军,华为公司高级副总裁、中国区总裁鲁勇,华为公司副总裁、数字政府总裁杨瑞凯,华为福建政企总经理马力等出席签约仪式。

迈入新发展阶段后,“懂行人”携手,积极助力各行各业加速数字化转型与智能升级。目前已在许昌、哈尔滨、成都、南昌等诸多城市携手政府及合作伙伴联合共筑城市智能体,为城市实现一体化智能协同、助力高质量发展保驾护航,共同繁荣数字中国的广袤生态。

有福之州,对话未来:

以城市智能体助推数字化转型

青瓦白墙,“数”说转型。在本次数字中国建设峰会期间,以“有福之州,对话未来”为主题,三坊七巷高峰对话正式拉开帷幕。华为围绕“共筑城市智能体、F5G、智简网络、企业数字化转型、数字能源、智慧园区”等主题,邀请部省领导、院士专家、城市管理者、各行各业数字化转型参与者共聚一堂,展开系列高峰对话,畅叙行业数字化转型与数字经济蓬勃发展的新未来。

其中,在4月24日,华为迎来了本届三坊七巷首场高峰对话,以“共筑城市智能体,共谋城市数字化”为主题，邀请到众多专家学者出席活动。与会嘉宾基于城市智能体的生动实践,围绕城市数字化转型、数字经济、政府治理等话题展开热议,为城市数字化转型与智能升级呈现上一场思想的盛宴。

华为公司轮值董事长胡厚崑表示,在“十四五”开局之年,华为为城市数字化转型进一步添“专”加“力”。首先“专”心深度实践,构建城市数字化转型示范“力”;其次进入更“专”业的行业领域,通过数字化带来新生产“力”;第三,发展人工智能“专”长,为城市发展提供源动“力”。

华为公司轮值董事长胡厚崑

中国工程院院士、同济大学原副校长吴志强围绕城市数字化、智慧化转型重点阐述了关于城市规划的思路,并在演讲中指出只有懂数字,才能懂城市的未来。要基于数据流,“以数明律、以律定城、以流定形、形流相成”。

中国工程院院士、同济大学原副校长吴志强

随后,大会正式发布了《城市数字化转型白皮书2021》,为城市数字化转型提供重要参考。从高屋建瓴的技术架构走向广阔无垠的中国大地,城市智能体植根城市沃土,迈向千行百业,正在浸润到城市肌理,为数字中国建设不断添砖加瓦。

在错落有致的青瓦白墙间,数字中国建设峰会赋予三坊七巷钟灵毓秀之地以与时偕行的历史使命,数字中国建设理念的共鸣和实践也正在从这里不断奏响新的华章。

懂行·共筑城市智能体:

以丰富的前沿成果,共话转型的生动实践

数字中国建设成果展览会作为数字中国建设峰会中一道靓丽的风景线,已成为信息化领域重要的展览展示平台之一。本次展会上,华为在6号馆内,以“懂行·共筑城市智能体”为主题,精心搭建了400平米展台。携手千行百业“懂行人”,以联接、云、人工智能、大数据等新ICT技术,全面展示了华为根植于各行各业数字化转型中的生动实践。通过城市新理念、城市新经济、城市新治理、城市新生活、城市新底座五大板块,让城市智能体和场景化解决方案集中亮相、展露新颜,以助力城市进入孪生新未来,实现城市高质量发展。

其中,华为城市智能体以数据为基础,以人工智能为核心,打造了数据驱动、具有深度学习能力的城市级一体化智能协同体系。人工智能作为城市数字化转型的最强“智能中枢”,赋能城市自我进化能力,让城市更聪明、更智慧。

在城市新经济板块,华为以F5G工业光网照亮智能矿山;产业云汇聚全新动能;智慧园区谋发展;绿色能源创建低碳城市。更有智慧的路,聪明的车,创新的城,为智能网联构建感、算、控一体车联网行业场景,支持向协同式自动驾驶演进。

在城市新治理板块,华为深入城市每一个场景,展示了智慧城市全场景解决方案,让数字化技术赋能千行百业,尤其是重要生产实践领域。以“一站式”政务大厅、“一件事一次办”、“一号响应”、“跨省通办”、“不见面”办事、“24小时不打烊”等,提升政务服务速度和温度。在智慧水利水务领域,利用人工智能技术助力监测识别“河岸入侵、垃圾抛洒、水面蓝藻、游泳”等事件,让城市重现碧波美景。在智慧应急展台,重点展示应急指挥解决方案,助力应急行业从以救灾为主,向以防灾为主,防灾、减灾、救灾并重的思路转变。真正实现“数据上得来,命令下得去”,成为智慧应急行业的同路人。

在城市新生活板块,华为以智慧教室解决方案,加快优质师资普惠。以智慧文旅的数字化技术,让文物“活”起来。通过智慧人社的居民服务一卡通解决方案,实现一卡系民生,温暖千万家。更有智慧机场实现“出行一张脸,运行一张图”,从航班流和旅客流两个方面构筑智慧场景,让出行更方便,生活更舒心。

在现场,华为还展出了众多精彩的交互项目,将超高清视频在体育、文艺演出方面的实际应用带到现场,呈现出高带宽、低时延、全方位的视频播出新体验。参观者可以在场馆内设置的足球互动环节中,亲身体验超高清+自由视角的精彩瞬间,让技术真正在生活中流动起来。

此外,华为河图作为构建数字孪生世界的入口,在本届数字中国建设峰会中携手福州市勘测院及福建多多云,在福州三坊七巷高峰对话中首次举办预发布,并在本次展览会中重磅亮相,以5G VR/AR构建起福州数字孪生世界。充分应用于文物保护、历史文化重现和旅游等领域,以数字化技术全方位重现三坊七巷历史风貌,让闽都之风徜徉在数字的海洋之中。

同时,华为还积极参与了本次数字中国建设峰会数字丝路、数字经济、数字政府等多个分论坛,与来宾共话行业数字化转型与智能升级的理念和生动实践,释放数据新价值,驱动城市高质量发展。参与举办2021数字中国创新大赛“鲲鹏赛道”,为繁荣数字中国新生态献上最新鲜的力量。

华为还在首届中国(福州)国际数字产品博览会举办期间,以搭载华为ADS自动驾驶系统的极狐阿尔法S为所有参观来宾带来全新体验和展示。

以产业科技创新驱动、行业场景深耕支撑,华为持续携手百业“懂行人”,深入各个行业场景,将联接、云、人工智能、大数据等新ICT技术融入到行业场景应用当中,打造创新场景化解决方案,创造更大的“懂行”价值空间,为城市发展带来新气象,与数字中国建设共启新征程。

(责编：赵超、吕骞)