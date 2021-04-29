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第三届全国双品网购节暨北京消费季启动

2021年04月29日06:30 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报北京4月28日电  （记者贺勇）28日，由商务部、中央广播电视总台、北京市政府共同举办的“第三届全国双品网购节暨2021北京消费季”在首钢园区启动，11个丝路电商伙伴国驻华大使和政府官员发来视频贺词。

　　第三届双品网购节由商务部、工业和信息化部、市场监管总局、国家邮政局、中国消费者协会共同指导开展，自4月28日起在全国、全网同步开启，至5月12日结束。本年度活动突出“服务构建新发展格局”和“为群众办实事”，发挥电子商务优势，以优良供给引领创造消费需求。国内20多个地区将举办各具特色的配套活动，超过260家电商企业参与。

　　北京消费季4月28日启动，将持续到年底，通过“一主多辅、多点开花”的形式在全城共同开展。活动期间，京东等企业将面向在京消费者发放百亿消费券。据介绍，2021北京消费季围绕活动主题形成“1+5+8+N”活动框架，即：举办1场启动活动，立足“新场景”“新趋势”“新能级”“新势力”“新体验”五大板块，聚焦购物消费、时尚消费、数字消费、文化消费、旅游消费、体育消费、美食消费和智能消费等八大领域，推出千余项促消费活动，全面推动消费提质升级，更好满足群众多元化、品质化、个性化消费新需求。

　　中央广播电视总台将发挥电视、广播和新媒体多平台传播优势，对双品网购节和北京消费季进行整合传播，进一步营造良好的舆论氛围，扩大社会影响。


　　《 人民日报 》（ 2021年04月29日 06 版）
(责编：郝江震、白宇)

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