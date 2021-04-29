本报上海4月28日电 （记者谢卫群）4月28日起，上海一网通办总门户开设“一业一证”专栏，开通全市行业综合许可证统一申办入口。通过线上“一业一证”专栏、线下“一业一证”专窗，上海企业开业经营手续可实现“只跑一次、只填一表、一次办成”。

28日当天，松江、静安、徐汇等12个区共办出综合经营许可证74张，涉及超市、商店、药店等13个行业。市场主体凭一张行业综合许可证，即可在全市各区开展相关经营活动，实现“一证准营、全市通用”。通过扫描行业综合许可证上的二维码，公众可以查看市场主体获得的许可证信息，监管人员可以核验行业综合许可证集成的许可信息，开展检查执法活动。

2020年11月，国务院批复同意浦东新区开展“一业一证”改革试点。浦东新区全面推进首批31个试点行业建立健全行业综合许可和综合监管制度，强化改革系统集成和协同配套。截至目前，31个试点行业中，仅涉及地方事权的25个行业已全面落地实施。在积极协调推进国家改革试点任务在浦东新区落地的同时，上海市还启动了浦东新区改革试点经验在全市的复制推广工作。

《 人民日报 》（ 2021年04月29日 06 版）

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