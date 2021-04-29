人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>经济·科技

第三十届书博会将在济南举行

2021年04月29日06:30 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　本报济南4月28日电  （记者李蕊）第三十届全国图书交易博览会将于7月15日至7月19日在山东济南举行，预计将有1400多家出版发行单位参展，展出各类优质出版物和文创产品约40万种。

　　此次书博会由国家新闻出版署、山东省人民政府、济南市人民政府共同主办，主会场设在济南山东国际会展中心，共设8个展馆，展陈面积近10万平方米，并在烟台市、泰安市设分会场。

　　第三十届书博会的主题语为“致敬建党百年，阅享盛世书香”。届时，书博会还将举办庆祝建党100周年主题出版物精品展、“十大读书人物”评选、融合出版创新发展高端论坛等系列特色活动。据介绍，书博会已成为集全国出版业成果展示、出版物销售、版权交易、文创产品展销、交流研讨和全民阅读推广等功能为一体的文化盛会。


　　《 人民日报 》（ 2021年04月29日 06 版）
(责编：郝江震、白宇)

分享让更多人看到

推荐阅读
中国民航业加快复苏脚步 大兴机场开通“京广快线”和“京深快线”
　　人民网北京4月28日电 （记者乔雪峰）随到随飞，并享有专属的值机柜台、安检通道、登机口等，旅客乘飞机像乘巴士、坐地铁一样方便。4月27日，北京大兴国际机场联合南航正式开通“京广快线”和“京深快线”并成功首航，成为目前北京大兴国际机场两条核心商务“空中快线”。…
国内油价年内第六次上调 加满一箱油需多花约4元
　　人民网北京4月28日电 （记者毕磊）4月28日，国家发展改革委发布消息，根据近期国际市场油价变化情况，按照现行成品油价格形成机制，自2021年4月28日24时起，国内汽、柴油价格（标准品，下同）每吨分别上调100元和95元。 本轮是2021年第八次调价，将迎来2021年内第六次上涨。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 呼叫中心

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部