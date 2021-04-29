本报济南4月28日电 （记者李蕊）第三十届全国图书交易博览会将于7月15日至7月19日在山东济南举行，预计将有1400多家出版发行单位参展，展出各类优质出版物和文创产品约40万种。

此次书博会由国家新闻出版署、山东省人民政府、济南市人民政府共同主办，主会场设在济南山东国际会展中心，共设8个展馆，展陈面积近10万平方米，并在烟台市、泰安市设分会场。

第三十届书博会的主题语为“致敬建党百年，阅享盛世书香”。届时，书博会还将举办庆祝建党100周年主题出版物精品展、“十大读书人物”评选、融合出版创新发展高端论坛等系列特色活动。据介绍，书博会已成为集全国出版业成果展示、出版物销售、版权交易、文创产品展销、交流研讨和全民阅读推广等功能为一体的文化盛会。

《 人民日报 》（ 2021年04月29日 06 版）

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