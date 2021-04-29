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国企将按功能分类深化改革

细化分类要求，明确发展方向

2021年04月29日06:31 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报北京4月28日电  （记者刘志强）近年来，中央企业集团层面和子企业按照商业一类、商业二类和公益类三个类别，全面完成了功能界定与分类。28日，国务院国资委召开深化国有企业分类改革专题推进会，要求各中央企业、各地要在功能分类的基础上，结合企业具体类型进一步细化分类要求，把分类改革要求贯穿在每项改革举措中，确保改革精准落地、取得实效。

　　其中，商业一类企业要着重在市场化改革中走在前列，积极稳妥推进商业一类子企业混合所有制改革，支持引入非国有资本的持股比例超过1/3，引导各类战略投资者积极参与公司治理。对符合条件的国有相对控股混合所有制企业，实施更加市场化的差异化管控，鼓励大胆探索、先行先试。要着重考核经济效益，侧重考核经营业绩指标、国有资产保值增值和市场竞争能力。

　　商业二类企业要着重发挥战略支撑作用，以落实国家重大战略、保障国家安全和国民经济运行为首要目标。要稳妥推进商业二类子企业混合所有制改革，对处于关系国家安全、国民经济命脉的重要行业和关键领域的企业，保持国有资本控股地位。

　　公益类企业要聚焦保障民生、服务社会，高效率提供公共产品和服务，做好优质服务的提供者。公益类企业不以营利为目的，要坚持把社会效益放在首位，不断提高提供公共产品和服务的质量效率。


　　《 人民日报 》（ 2021年04月29日 11 版）
(责编：郝江震、白宇)

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