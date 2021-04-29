中国铁路工程集团有限公司党委

原标题：深入推进“三个转变” 创建世界一流企业

“推动中国制造向中国创造转变、中国速度向中国质量转变、中国产品向中国品牌转变”，这是习近平总书记于2014年考察中铁工程装备集团时，对我国制造业和国有企业发展提出的重大要求。历经7年实践，国有企业用一系列发展成就生动表明，从制造到创造、从速度到质量、从产品到品牌，打通了一条提升企业核心竞争力的快车道，也有力证明了“三个转变”的现实针对性、实践指导性和战略前瞻性。

在新发展阶段，我们要结合贯彻新发展理念、构建新发展格局的新要求，进一步领会和掌握“三个转变”的精神实质，增强责任感紧迫感和发展信心，勇担大国重器的历史使命。

“三个转变”具有重大指导意义和时代意义

党中央提出，到本世纪中叶我们要建成社会主义现代化强国。一个强国，必然要有强大的制造业，要有一批强而优的大型企业。国有企业作为我国先进生产力、国家综合实力和国际竞争力的代表，在推进国家现代化的历史进程中，地位重要、作用关键、不可替代，必须通过“三个转变”，加快建设一批引领科技和行业产业发展、具有全球竞争力的世界一流企业做支撑。

近几年，国有企业改革发展取得了重大进展，规模实力明显提升，发展活力持续增强。目前，不少国有企业已迈进或接近世界一流企业阵营，在高铁、航天、核电、信息通信等领域具有全球竞争力。但整体上看，高端和高质量供给仍显不足，自主创新能力依然不强。与主要工业发达国家和制造强国目标相比，多数领域在技术创新、质量品牌等方面还存在较大差距。针对这种情况，推进“三个转变”是国有企业做强做优做大、建设世界一流企业的必由之路，也是建设现代化强国的必然要求。

如果说过去要解决的是“有没有”的问题，现在则要解决“好不好”的问题。这就需要适时推动中国速度向中国质量转变，着力提升发展质量和效益，更好满足人民多方面日益增长的需求。况且，过去那种主要依靠资源等要素投入推动的经济增长已难以为继，只有实现质量效率型的集约增长，才能使我国经济向更高水平迈进。习近平总书记指出，我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段。对于高质量发展与“三个转变”的内在联系和共同要求、国有企业的使命和责任，我们必须深刻认识、狠抓落实，加紧推动从数量扩张向质量提高的战略性转变。

根本出路在于创新 关键要靠科技力量

理论源于实践，又用来指导实践。习近平总书记提出的“三个转变”，是对我国社会主义现代化建设规律性认识的生动体现。

在“三个转变”中，推动中国制造向中国创造转变是具有根本性的转变，而实现这个转变的关键在于科技创新。现在，我国已成为世界制造业第一大国，但大而不强、快而不优的问题并没有解决，一些关键领域核心技术受制于人的局面尚未根本改变，很多产业还处于全球产业链价值链中低端，迫切需要推动科技创新，加快关键核心技术攻关，实现科技自立自强，提升产业链供应链现代化水平，实现制造业质量变革、效率变革、动力变革。

近年来，信息技术、制造技术、新材料技术、新能源技术等领域的颠覆性技术不断涌现，由此引发新的产业变革和国际产业分工重大调整，重塑世界竞争格局。我们既面临赶超跨越的难得历史机遇，也面临差距拉大的挑战，只有全面增强科技创新能力，加快推进中国制造向中国创造转变，才能在新一轮全球竞争中赢得战略主动。

不仅如此，制造业加速向数字化、网络化、智能化方向延伸拓展，软件定义、数据驱动、平台支撑、服务增值、智能主导的特征日趋明显，新产品、新模式、新业态、新产业层出不穷。新工业革命与我国实施制造强国战略形成历史性交汇，我们只有把握变革趋势和时间窗口，在互联网、人工智能与制造业深度融合中做好中国创造这篇大文章，才能抢占国际竞争制高点。

推动“三个转变”，与新发展理念的要求是一致的，与高质量发展的要求是一致的。我们既要将新发展理念贯穿“三个转变”全过程，加快建设世界一流企业，又要学会运用新发展理念的辩证思维和系统观念，深刻理解“发展是第一要务、人才是第一资源、创新是第一动力”的逻辑关系，创造新的发展成长空间，把握关键着力点，夯实主要支撑体系，切实打通科技强到产业强的通道，推动重点产业进入全球产业链价值链中高端，形成高质量发展的强大动能。

在深入践行“三个转变”中争当排头兵

推动“三个转变”，国有企业特别是行业龙头企业的引领作用至关重要。龙头企业是“链长”，不仅要率先实现自身业务由量变到质变的跨越，更要赋能行业转变，带动行业全链条共享增值。2020年中国中铁集团进入世界500强前50强，作为全球第二大工程承包商的行业头部企业，更要聚集“三个转变”的强大动能，争当“三个转变”的排头兵，加快建成世界一流企业，为实现高质量发展、构建新发展格局提供重要支撑。

一是坚定以创新发展推动中国制造向中国创造转变。进一步实施创新驱动发展战略，强化自主创新，集中力量在关键核心技术攻关上不断取得新突破。锻造引领全球行业技术发展、积极参与国际标准制定、在全球产业发展中具有重要话语权和影响力的领军企业，把大国重器真正掌握在自己手中。同时，加强技术开发与集成、装备研制及大规模应用，以技术创新打造产品优势；精心构筑创新平台，集聚人才、技术、市场和各类企业，整合配置创新资源，争当自主创新的先锋，切实发挥“共和国长子”在创新中的核心作用。

二是坚定以提质增效推动中国速度向中国质量转变。深入开展质量提升行动，把质量立企、工匠精神作为文化固定下来并传承下去，使企业产品成为行业高质量发展的标志。通过开展充分有效的市场竞争，推动资源向优质产品集中，逐步形成一批有长期稳定国际竞争力的高质量产品，把绿色发展作为提高质量的重要内容，加快全方位绿色转型，使绿色低碳成为高质量产品和服务的重要特征。不断提高投入产出效率，推动企业理念、目标、制度、组织全方位适应高质量发展的要求；着力打造智慧产品、智慧服务，打通企业生产、销售、服务全流程，使企业由数量扩张和价格竞争转向质量提升与差异化竞争。

三是坚定以品牌建设推动中国产品向中国品牌转变。与制造业发展速度和规模相比，我国企业品牌建设明显滞后。国家将每年5月10日设立为“中国品牌日”，标志着发挥品牌引领作用上升到前所未有的高度，也意味着“中国品牌”将成为中国对外的国家标志。企业是高质量发展的承载体，必须大力培育发展知名自主品牌，提高自主品牌影响力和认知度。国有企业的发展战略应包含品牌战略重要内容，核心是品牌愿景、品牌定位、品牌架构、品牌核心价值等。要结合企业总体发展战略、文化传承等因素，加强顶层设计，制定或完善适合本企业、具有独创性和吸引力的品牌战略，促进品牌建设与业务发展协同推进，努力打造出高附加值的尖端产品和国际知名的高端品牌。

深入推进“三个转变”，建设世界一流企业，是国有企业高质量发展的重大任务，也是践行习近平新时代中国特色社会主义经济思想的重大体现。科学理论是坚持正确方向、战胜艰难险阻的强大思想武器。面对新形势新挑战，我们要进一步强化理论武装，增强“四个自信”，充分发挥各种优势，持续努力、久久为功，坚定不移建设世界一流企业。

(责编：王震、吕骞)