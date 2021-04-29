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又一波先进制造业“红包 ”来袭！5月起这些纳税人可申请增量留抵退税

2021年04月29日08:38 | 来源：人民网
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人民网4月29日电 （记者王震）据财政部网站消息，为进一步促进先进制造业高质量发展，近日财政部、税务总局联合发布关于明确先进制造业增值税期末留抵退税政策的公告。自2021年4月1日起，符合条件的先进制造业纳税人，可以自2021年5月及以后纳税申报期向主管税务机关申请退还增量留抵税额。

根据公告，先进制造业纳税人须同时符合以下条件：1.增量留抵税额大于零；2.纳税信用等级为A级或者B级；3.申请退税前36个月未发生骗取留抵退税、出口退税或虚开增值税专用发票情形；4.申请退税前36个月未因偷税被税务机关处罚两次及以上；5.自2019年4月1日起未享受即征即退、先征后返（退）政策。

据了解，公告所称先进制造业纳税人，是指按照《国民经济行业分类》，生产并销售“非金属矿物制品”“通用设备”“专用设备”“计算机、通信和其他电子设备”“医药”“化学纤维”“铁路、船舶、航空航天和其他运输设备”“电气机械和器材”“仪器仪表”销售额占全部销售额的比重超过50%的纳税人。

(责编：王震、章斐然)

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