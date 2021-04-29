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护数据安全须清行业内鬼

雷雨田
2021年04月29日08:55 | 来源：经济日报
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原标题：护数据安全须清行业内鬼

　　守护好个人信息数据安全，不仅需要法律法规保障、技术力量支撑，需要有关企业提高安全意识、责任意识，还需要行业从业人员具备基本的职业素养和道德操守，也需要社会舆论拓展监督范围。

　　近日，广州告破一起电信网络诈骗案件。某通讯运营商公司内部员工盗用公民信息，偷开、倒卖微信号用于电信诈骗，非法获利数千万元。在距羊城千里之外的河北邯郸，一快递公司员工出租工号供他人登录公司内部系统窃取、倒卖用户信息，也被发现和查处。

　　堡垒确实最容易从内部攻破。

　　个人信息数据安全是老生常谈的问题。数据安全是数字经济发展的一大基础，包括电子商务、打车出行、刷脸支付等在内的各类线上服务都与用户个人信息深度捆绑，数据安全的城墙一旦被攻破，公民信息将失去保护，各类违法侵权事件也将随之而来。

　　近年来，国家陆续出台了一系列保护公民信息安全的法律法规，业内公司持续完善用户数据安全的“护城墙”，相关部门和个人对相关违法违规行为的监督检举力度也在不断加强。

　　即便如此，个人信息泄露的事件仍时有发生。可见，守护好个人信息数据的安全，不仅需要法律法规的保障、技术力量的支撑，需要有关企业提高安全意识、责任意识，还需要行业从业人员具备基本的职业素养和道德操守，也需要社会舆论拓展监督视角。

　　对企业来讲，仅仅依靠技术力量搭建安全“护城墙”，目前看仍然不够。“护城墙”建得再牢靠、再坚实，没有城头兵的把守，发挥不了作用。因此，企业要坚持以用户为中心，持续优化保护用户数据安全的顶层设计。一是在系统内部设置差异化查看权限，不宜对全体员工开放；二是设计完整科学的审核监管环节，配套专门的安全员，在系统内部落实好自我监督；三是严格开展员工入职教育和安全教育，划清职业红线，讲明道德底线，督促员工守护好用户信息。

　　对从业人员来讲，利用职务便利侵害用户权益，伤害的不只是自己赖以生存的行业企业，更会伤害自身。无论是为企业长远发展，还是为个人进步成长，从业人员均应始终坚持以用户信息安全为先决要义，做到清清白白做人，干干净净做事。

　　对社会舆论来讲，监督不能仅局限于公司层面、技术层面，而应该延伸至相关人员的从业行为上。应重视对人的培养、教育、引导、监督，树立风清气正的良好行业氛围，打造干净纯洁的绿色发展环境。

　　数字经济发展行稳致远，数据安全得到有效保障，有赖于不断完善的法律法规、持续进步的科学技术、严细深实的市场监管，但终究需要一大群高素质、有担当、守底线的优秀从业者，他们是守护用户信息安全的中坚力量，他们的作为决定了用户信息能否持续安全。从这个意义上说，端正人员思想，规范从业行为，划清职业底线，清理行业内鬼，刻不容缓！

(责编：王震、吕骞)

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