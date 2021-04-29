人民网北京4月29日电 （记者孙博洋） 日前，河北省邢台市市场监管局查处了河北厨友食用油有限公司生产销售伪劣香油案。市场监管总局在将此案作为典型案例发布时介绍，该案当事人将价格较低的玉米油、大豆油、棉籽油混合，形成与芝麻油颜色一致的“红油”，勾兑乙基香兰素、乙基麦芽酚等香精香料，冒充纯芝麻油销售，且经检验该公司生产的多批次芝麻油黄曲霉毒素超标，引起社会广泛关注。

“五一”假期临近，又到了消费旺季，为了让消费者可以科学选购芝麻油产品，人民网记者联系到相关专家，就消费者关心的什么是芝麻油、假冒芝麻油有何危害以及如何选购芝麻油等相关问题对其进行了采访。

芝麻油中不得掺有其他食用油

据了解，芝麻，又名脂麻、胡麻，有独特的香味，脂肪含量高，油量高达55%，有一定药用价值。芝麻常用来调味或者点缀菜肴，也可制作成多种加工食品，最常见的就是芝麻油和芝麻酱。芝麻油又称香油、麻油，是从芝麻中提炼出来的具有特殊香味的油脂，是日常生活中调味佳品，常用于火锅油碟、凉拌菜等。

重庆市食品药品检验检测研究院副院长陈世奇在接受人民网记者采访时表示，《芝麻油》（GB/T 8233-2018）标准规定：芝麻油是以芝麻籽为原料制取的油脂，芝麻油中不得掺有其他食用油和非食用油，不得添加任何香精和香料。乙基香兰素、乙基麦芽酚是食品增香剂，是《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》（GB 2760-2014）允许使用的食品添加剂，具有弥补食品本身味道缺陷、赋予或者加强原有风味的功能，可在部分食品中按生产需要适量使用，但是不得在植物油脂中添加使用。

在谈到伪劣芝麻油危害时，陈世奇表示，如果按照规范的生产加工条件，将几种符合食品安全标准的食用油品种，如大豆油、玉米油、棉籽油、芝麻油等调配，包装成“香油”“芝麻油”等产品，不存在明确的食品安全风险。

“但是，河北厨友食用油有限公司生产的多批次芝麻油的黄曲霉毒素超标。黄曲霉毒素是一种强致癌物，并可以诱发急性或慢性的肝损伤，长期食用黄曲霉毒素超标的食用油会对人体产生较大危害。”他说。

陈世奇认为，生产、销售伪劣芝麻油扰乱了市场秩序，严重损害了消费者的经济利益和知情权，要严厉打击和禁止。

选购真正芝麻油可“一看二闻三比价”

对于消费者应该如何正确选择芝麻油产品，武汉食品化妆品检验所高级工程师杨永告诉记者，消费者在市场上常见的有芝麻油、麻油、芝麻调和油，其中芝麻调和油，是芝麻油和其他植物油脂调配制成的，并非芝麻油。

杨永表示，消费者选购芝麻油时，可通过“一看二闻三比价”来判断。

一看。首先看颜色，纯芝麻油呈淡红色或橙红色，机榨香油比小磨香油颜色淡，香油中掺入菜籽油则颜色深黄，掺入棉籽油则颜色黑红；其次看配料表，配料表配料应为“芝麻”或“芝麻油”，不能是其他油料或其他品种植物油。配料表为芝麻油、玉米油、菜籽油和葵花籽油等油料种类的，属于芝麻调和油，并非芝麻油。

二闻。纯芝麻油香味浓郁纯正，而芝麻调和油芝麻香味较淡；利用香精非法勾兑的芝麻调和油则具有较为刺激的异常香味。

三比价。纯芝麻油价格较贵，一般在50元/kg左右，芝麻调和油价格则相对便宜。如果纯芝麻油价格远低于市场价，则有可能是芝麻调和油冒充或者香精勾兑的假芝麻油。

杨永还建议消费者在选购时，尽量到有食品经营许可证的正规售卖场所，购买持证生产企业生产的预包装食用油产品，尽量不在流动摊点购买“现榨”“土榨”散装芝麻油，同时要注意查看配料表、生产许可证等信息。

(责编：王仁宏、章斐然)