本报记者 周 琳

原标题：私募基金规模为何逆势增长

中国基金业协会发布的数据显示，截至3月底，我国境内私募管理基金规模17.22万亿元，较上月增加587.95亿元，环比增长0.34%。其中，1月份增长相对迅速，净增长1.09万亿元，2月份净增长1038.65亿元，3月份净增长587.95亿元。

分类型看，证券私募成为规模增长的“大头”。截至3月底，私募证券投资基金存续规模为4.45万亿元，一季度激增6882.69亿元。同期，私募股权投资基金的累计管理规模为9.91万亿元，3月份小幅增加25.52亿元，一季度增加4956.1亿元。创业投资基金的规模为1.74万亿元，3月增加181.12亿元，一季度增加1361.20亿元。

业绩支撑是私募规模增加的重要原因。Wind资讯统计显示，今年一季度50亿元以上规模的私募平均收益率为1.54%，其中67.71%的机构获得正收益。另据私募排排网统计，截至3月底，今年以来共有256只私募基金年内收益率超过30%，其中20只基金实现收益翻番。在震荡市下也有不少私募净值急速下挫，一季度有108只私募基金跌幅超过30%，其中12只业绩“腰斩”。

私募排排网研究主管刘有华认为，2021年以来，私募证券投资基金受到欢迎是因为今年A股市场以结构性机会为主，擅长绝对收益的私募基金市场关注度提升，投资者配置私募的意愿增强；同时，头部私募“军团”扩容，知名公募和资管的优秀人才跳槽到私募，进一步提升了私募基金公司的“吸金”效应。今年投资者分散配置的需求增强，策略更为多元化的私募基金更能满足投资者的需求。

格上理财旗下金樟投资私募基金研究员谢诗琦表示，从2021年第一季度的具体增量来看，规模激增集中在1月。这是因为，春节前投资者情绪高涨，资管规模达1000亿元级别的公募基金频出，新增资金跑步入场。随着市场出现调整，很多基金公司放慢基金发行节奏，基金经理主动控制规模，私募行业规模增长速度也趋缓。

据私募排排网数据统计，截至4月16日，今年以来新增私募基金数量已突破1万只达10347只，其中证券私募管理人备案基金数量达8179只，数量占比接近八成。

金牛理财网分析师宫曼琳表示，随着私募基金备案登记不断规范，私募行业发展逐渐呈现马太效应，一些大型私募证券投资基金在资管规模、投资策略和产品数量占有更大优势，加上相对于公募基金更灵活的考核机制，更容易赢得投资者青睐。

(责编：王震、吕骞)