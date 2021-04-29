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银保监会持续开展股权 和关联交易整治 两年来罚没金额1.4亿

向家莹
2021年04月29日09:01 | 来源：经济参考报
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原标题：银保监会持续开展股权 和关联交易整治 两年来罚没金额1.4亿

　　《经济参考报》记者28日从银保监会官网获悉，近年来，银保监会持续开展银行保险机构股权和关联交易专项整治，通过采取监管措施，有效遏制乱象发展势头，整治工作取得积极成效。

　　据了解，银保监会2019年以中小机构为重点，全面排查突出问题和风险，严厉整治虚假出资、股权代持、股东违规干预和不当利益输送等违法违规行为。2020年为巩固前期整治成果，银保监会开展专项整治“回头看”，覆盖4600余家银行保险机构，排查“资本不实、股东不实”违法违规行为，坚决打击挪用、套取、侵占银行保险资金的违法违规行为。

　　银保监会表示，排查发现重点问题集中于股东通过隐藏实际控制人、隐瞒关联关系、股权代持、表决权委托、一致行动约定等隐性行为规避监管，实施对银行保险机构的控制权和主导权，获取不当利益。主要表现为股权关系不透明，资本质量不实，股东行为不当，以及违规开展关联交易，借道同业、理财、表外等业务，或通过空壳公司虚构业务等隐蔽方式向股东输送利益。

　　针对整治发现的违法违规行为，监管部门从严处罚问责，严厉打击乱象行为。两年来，银保监会依法对违规机构和相关责任人实施行政处罚，处罚金额合计1.4亿元，处罚相关责任人395人，对部分人员取消任职资格或禁止从事银行业保险业。同时，要求各类机构自查自纠，明确问责标准、程序，处理到人，两年来各类机构内部问责处理相关部门或分支机构360家次，对相关责任人问责5383人次，其中移交司法机关8人，党纪、纪律处分674人，经济处罚4029人、金额4538.27万元。

　　下一步，银保监会将持续加强股东股权和关联交易监管，推动专项整治工作常态化，聚焦重点机构重点问题，加强处置处罚和公开披露，持续抓好存量风险化解和增量风险防范。

　　同时，制定出台银行保险机构公司治理准则、大股东行为监管指引、关联交易管理办法、董事监事履职评价办法等公司治理重要监管规制，严格贯彻“穿透监管”和“实质重于形式”原则，建立关联交易监管系统，信息化助力关联方识别和关联交易监测，前置风险防范端口，提高关联交易监管有效性和精准性，建立和完善中国特色的现代公司治理机制，促进银行业保险业高质量发展。

(责编：王震、吕骞)

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