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原标题：“五一”出游人次有望突破两亿 国内旅游料迎强劲复苏

“五一”小长假国内旅游有望迎来强劲复苏。出行数据显示，4月30日至5月5日，全国铁路、民航以及道路客流量合计将达到2.5亿人次左右。携程发布预测报告称，今年“五一”旅游人次有望突破2019年“五一”水平，达到2亿人次新高。业内预计，“爆发式出游”有望打造史上最热“五一”黄金周。

“随着国内疫情的有效管控、政府部门持续放开出行限制，即将来临的‘五一’小长假有望迎来‘爆发式出游’。”携程研究院行业分析师方泽茜表示。

携程数据显示，“五一”假期超7成人群选择跨省旅游。黄金周“迁徙式旅游”盛况或将重现。驴妈妈平台数据也显示，国内长线游预订人气最为火爆。

不少地方正“开足马力”迎接即将到来的“五一”文旅消费小高潮，大量文旅消费券等“消费红包”正在路上。

记者了解到，从5月起，河南省将在全省范围内开展“钜惠夏季·火热中原”促消费专项行动。河南省文化和旅游厅表示，将统筹协调全省392家A级旅游景区参加5-8月促消费活动，实行门票免票或者打折优惠，占恢复开放景区的70%。

山东省文化和旅游厅相关负责人介绍，“五一”期间文旅惠民活动形式多样，涵盖全省16地市。第五届山东文化和旅游惠民消费季将组织开展特色旅游、文艺演出、艺术展览、非遗体验、亲子互动、文创市集、艺术培训等各类文化旅游惠民活动1000余场次。

5月1日至6月30日，长沙将在全市举办“夏之恋”文旅消费季活动。活动期间，长沙将整合近3000万元的文旅消费礼包，安排1035万元旅游专项扶持资金，发放500万元文旅消费券，送出价值250万元的3万张红色文旅信用卡首刷礼。

2021年沈阳市文化旅游惠民消费券将于4月29日起，每周四11时发放，沈阳市政府出资1000万元，中国银联辽宁分公司出资200万元。活动覆盖全市文旅产业全场景。“五一”期间，济南将举办“春光济南欢乐五一”主题系列活动，推出绿水青山、文化大观、地道美食等七大版块100多项文化和旅游活动，并发放300万元文旅惠民消费券。

(责编：王震、吕骞)