人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>经济·科技

“五一”出游人次有望突破两亿 国内旅游料迎强劲复苏

班娟娟 王文博
2021年04月29日09:01 | 来源：经济参考报
小字号
原标题：“五一”出游人次有望突破两亿 国内旅游料迎强劲复苏

“五一”小长假国内旅游有望迎来强劲复苏。出行数据显示，4月30日至5月5日，全国铁路、民航以及道路客流量合计将达到2.5亿人次左右。携程发布预测报告称，今年“五一”旅游人次有望突破2019年“五一”水平，达到2亿人次新高。业内预计，“爆发式出游”有望打造史上最热“五一”黄金周。

“随着国内疫情的有效管控、政府部门持续放开出行限制，即将来临的‘五一’小长假有望迎来‘爆发式出游’。”携程研究院行业分析师方泽茜表示。

携程数据显示，“五一”假期超7成人群选择跨省旅游。黄金周“迁徙式旅游”盛况或将重现。驴妈妈平台数据也显示，国内长线游预订人气最为火爆。

不少地方正“开足马力”迎接即将到来的“五一”文旅消费小高潮，大量文旅消费券等“消费红包”正在路上。

记者了解到，从5月起，河南省将在全省范围内开展“钜惠夏季·火热中原”促消费专项行动。河南省文化和旅游厅表示，将统筹协调全省392家A级旅游景区参加5-8月促消费活动，实行门票免票或者打折优惠，占恢复开放景区的70%。

山东省文化和旅游厅相关负责人介绍，“五一”期间文旅惠民活动形式多样，涵盖全省16地市。第五届山东文化和旅游惠民消费季将组织开展特色旅游、文艺演出、艺术展览、非遗体验、亲子互动、文创市集、艺术培训等各类文化旅游惠民活动1000余场次。

5月1日至6月30日，长沙将在全市举办“夏之恋”文旅消费季活动。活动期间，长沙将整合近3000万元的文旅消费礼包，安排1035万元旅游专项扶持资金，发放500万元文旅消费券，送出价值250万元的3万张红色文旅信用卡首刷礼。

2021年沈阳市文化旅游惠民消费券将于4月29日起，每周四11时发放，沈阳市政府出资1000万元，中国银联辽宁分公司出资200万元。活动覆盖全市文旅产业全场景。“五一”期间，济南将举办“春光济南欢乐五一”主题系列活动，推出绿水青山、文化大观、地道美食等七大版块100多项文化和旅游活动，并发放300万元文旅惠民消费券。

(责编：王震、吕骞)

分享让更多人看到

推荐阅读
数字中国乘风逐梦 蓄势远航迈向新征程
　　第四届数字中国建设峰会在福建福州举办。人民网 焦艳摄 四月的榕城，春风和煦。…
专家：芝麻油中不得掺加其他食用油 选购时可“一看二闻三比价”
　　人民网北京4月29日电 （记者孙博洋） 日前，河北省邢台市市场监管局查处了河北厨友食用油有限公司生产销售伪劣香油案。市场监管总局在将此案作为典型案例发布时介绍，该案当事人将价格较低的玉米油、大豆油、棉籽油混合，形成与芝麻油颜色一致的“红油”，勾兑乙基香兰素、乙基麦芽酚等香精香料，冒充纯芝麻油销售，且经检验该公司生产的多批次芝麻油黄曲霉毒素超标，引起社会广泛关注。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 呼叫中心

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部