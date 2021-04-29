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数字中国乘风逐梦 蓄势远航迈向新征程

 许维娜 林晓丽 吕春荣
2021年04月29日09:01 | 来源：人民网
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第四届数字中国建设峰会在福建福州举办。人民网 焦艳摄

四月的榕城，春风和煦。近日，第四届数字中国建设峰会在福建省福州市顺利闭幕，签约项目523个，总投资额达3188亿元……本届峰会交出了一份亮眼的成绩单。

数据显示，我国数字经济总量跃居世界第二，已建成全球规模最大的光纤网络和4G网络；我国已成为全球最大的专利申请来源国，全球创新指数排名从2015年的第29位跃升到第14位，电子政务发展指数上升至全球45位……当前，数字中国建设已是硕果累累。

站在“两个一百年”奋斗目标历史交汇点上，数字中国建设正加速向纵深发展，水平稳步提升。展望“十四五”，数字技术创新应用将向更大范围、更高层次和更深程度拓展，数字经济红利也将进一步释放，持续驱动经济高质量发展。

四载“春华”

数字福建收获几多“秋实”

“知否知否，应是绿肥红瘦。”能说会动、能问会答的“李清照”来到2021年，现身第四届数字中国建设峰会成果展时，立刻引来无数人围观。

AI教育机器人“李清照"吸引市民驻足拍照。人民网 焦艳摄

这款AI教育机器人被运用于智慧教室，作为“助教”与师生互动，科技感十足。机器人是由福建本地的网龙网络公司自主研发的，据该公司CEO熊立介绍，截至目前，其智慧教育产品已覆盖全球190多个国家和地区，拥有超过1亿用户，并覆盖超过200万间教室。

2018年，首届数字中国建设峰会在福州举办时，福建省数字经济规模为1.42万亿元，占全省GDP比重为39.8%。随着峰会红利的释放，2020年，福建省数字经济规模已超过2万亿元，占GDP比重提升至45%。两年后，福建希望数字经济增加值达到2.6万亿，年均增长15%，占GDP比重达到50%以上。

目标笃定，须奋蹄扬鞭。数字福建建设的厚积薄发和数字峰会的红利效应，正是福建实力和底气的映射。

去年5月，福建省海峡星云智能制造基地一期工程竣工，并交付首台整机，标志着福建首个国产芯片整机生产基地正式投产。CPU（中央处理器）采用华为8核鲲鹏920高性能通用微处理器和主板，运用自主研发的领先生产工艺，装载国产配件，通过集结一系列行业“顶配”，实现整机产品在目前技术条件下的最高性能水准。

“过去，国内计算机的主机较多采用英特尔芯片。此次通过与华为合作，我们实现了‘中国芯’的替代，在多环节具备了自主生产的特质。”海峡星云副总经理马力遥介绍。

乘着峰会的东风，福建先后引进华为、腾讯、百度、京东、字节跳动等一大批数字经济领域的头部企业。而此次峰会上，50个总投资超过1000亿元的重大项目集中签约，523个总投资3188亿元的数字经济项目顺利洽谈对接，又一批项目将在福建落户。

作为数字中国建设的思想源头和实践起点，推动数字福建建设，福建有着“咬定青山不放松”的韧劲。

福建省委书记尹力说，下一步，福建将把数字化建设作为全方位推进高质量发展超越的战略工程，用好峰会载体、放大平台效应，构建融合融通的数字经济、打造善治善为的数字政府、建设共治共享的数字社会、营造公平公正的数字生态，以数字化建设更好地推进高质量发展、创造高品质生活、实现高效能治理。

百年交汇

数字中国路向何方

从数字福建到数字中国，数字经济的发展已由“苗”成“树”。在峰会主论坛上，国家互联网信息办公室副主任盛荣华发布的《数字中国发展报告（2020年）》显示，“十三五”时期，我国数字经济总量跃居世界第二，2020年我国数字经济核心产业增加值占GDP的比重达到7.8%。

载人级自动驾驶飞行器亮相。人民网 吕春荣摄

数字中国建设正当其时，数字经济发展呈蓬勃之势，未来路向何方？“要推动数据化转型走深走实，加快传统产业的数字化、网络化、智能化改造，深入实施工业互联网创新发展战略，深化研发设计、生产制造、经营管理、市场服务等环节的数字化应用，培育数字驱动的制造业新模式新业态。”在峰会开幕式上，工信部党组成员、副部长王志军表示。

数字化转型已是传统产业的“必选项”，而非“可选项”。

过去一年，位于安徽的马鞍山钢铁在数字化转型上迈出了至关重要的一步。“过去生产线布局分散，不同工序之间的物理距离较远，生产信息跟踪精度不高，数据孤岛普遍存在。”马钢运营改善部信息化管理工作人员杨凌珺介绍说，马钢通过云计算、物联网、大数据、5G、AI 等新技术应用，打破了时空物理边界，构建“1个智慧中枢+4 个智控中心”的新型管控模式，智慧“中枢大脑”控制了17条生产线上的每一个环节，最远的一条生产线距离“大脑”十几公里。

数字化红利是显而易见的。马钢的“智慧工厂”使运行效率提升20% ，库存资金占用降低了1%。“一键炼钢”颠覆了传统生产方式，从铁水进厂到钢坯出库，马钢首创炼钢全工序远程操控，一键炼钢率90%以上，炼钢生产成本较2019年降低2.2亿元。

“十三五”期间，我国数字经济年均增速超过16.6%，数字经济发展的势头正劲。“数字中国建设启动了加速键，对于我们数字经济企业来讲，也是最佳的风口和机遇期，未来我们将加快布局，赋能地方数字经济建设。”盘石集团董事局主席田宁表示。

田宁认为，进入数字经济时代，数据将是驱动经济社会发展的关键生产要素和新引擎。“顺应潮流，用好数据新生产要素和算力新生产力，让数据要素充分流动、数据活力得到激发，我国经济将实现更高质量的发展。”他说。

开局之年

数字化建设如何改变生活

在“十四五”规划和2035年远景目标纲要中，“加快数字化发展 建设数字中国”单独成篇，提出“迎接数字时代，激活数据要素潜能，推进网络强国建设，加快建设数字经济、数字社会、数字政府，以数字化转型整体驱动生产方式、生活方式和治理方式变革。”

1500架无人机编队表演在福州上演。吴磊摄

4月24日晚，在福州，1500架无人机“点燃”夜空，演绎出“数字中国建设峰会”“七溜八溜，不离虎纠”“中国古船乘风破浪”等不同文字和图案，被市民们称为“超燃应援”。

从舌尖到指尖、从田间到车间、从地下到天上……数字化如空气一般稀疏平常，人们切实感受到：数字改变生活不是“未来时”，而是“正在进行时”。

在数字中国建设成果展上，人们看到了“酝酿”许久的数字人民币正在走进生活。中国银行的展位展示了这样的场景：一位国际友人初次来到中国，他用外币兑换成了数字人民币，并通过数字人民币进行了充值缴费、刷脸支付、线上预订门票等操作。

市民在足球互动展区感受“超高清+自由视角”的精彩瞬间。人民网 刘卿摄

数字人民币只是数字化应用于生活的一个方面。国家信息中心信息化和产业发展部主任单志广接受采访时表示：“未来的智慧城市是数字经济发展的主要载体，智慧城市的运营和服务将是非常好的数字经济产业。其中有很多新的发展方向，比如铁路、民航、港口等领域的智慧交通概念。”

数字服务民生是民之所望，也是施政所向。回顾数字扶贫的历程，数字化在脱贫攻坚中也发挥了重要作用。

数据显示，截至2020年底，我国贫困村通光纤比例由电信普遍服务试点之前不到70%提高到98%，深度贫困地区贫困村通宽带比例从25%提升到98%；电子商务进农村综合示范已累计支持1338个县，实现对832个国家级贫困县全覆盖；我国农村网络零售额由2014年的1800亿元，增长到2020年的1.79万亿元。

“多元共建、数字引领，助力乡村全面振兴，是当前和今后一个时期数字乡村建设的重大使命，也是建设数字中国的重要方向。”盛荣华表示，要积极构筑数字乡村建设多元共建的工作格局，充分发挥信息化引领、试点引入作用，推动数字乡村全面赋能乡村振兴。

国家发展改革委党组成员、秘书长赵辰昕表示，“十四五”期间，要加快发展数字经济，建设数字中国，培育经济发展新动能；要促进普惠均等，优化数字社会服务；要进一步鼓励发展新个体经济，支持自主创业、自主就业、分时就业，助力共同富裕，促进文化、教育、医疗、健康、体育等领域资源深化利用。 

(责编：王仁宏、章斐然)

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