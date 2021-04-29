吴黎华

原标题：全球IPO回暖叠加新经济崛起 中企赴美上市激增

中概股市值排行（截至北京时间4月28日）

数据来源：Wind

2021年以来，尽管面临一些监管风险，但中资企业赴美上市热情高涨，引发了市场的关注。数据显示，这一现象既同全球IPO市场的气候有关，也侧面反映了中国经济中包括互联网、生物医药等新经济的快速壮大，同时也为中国资本市场的改革发展带来了一些启示。

年内超20家公司赴美上市

近一段时间以来，国内多家知名公司纷纷传出赴美上市的消息。日前，哈啰出行正式提交了招股书，拟在纳斯达克上市，瑞信、摩根士丹利及中金公司为承销商。而在此前，保险科技平台水滴公司已经向美国SEC递交招股书，准备在纽交所上市。

与此同时，还有多家知名公司传出正在计划赴美上市的消息。近日，小红书传出即将赴美上市，IPO规模将达10亿美元。中国最大的二手电子流通平台万物新生集团（爱回收）也传出将赴美IPO的消息，筹资规模预计为5亿至10亿美元。除了上述公司外，包括作业帮、松果出行、每日优鲜等在内的多家知名公司也陆续传出了计划启动赴美IPO的消息。

Wind统计数据显示，按照上市日期计算，截至4月28日，今年以来在美股上市的中概股数量已经达到了23只，首发募资总额达到了55.93亿美元。无论是上市企业的家数还是募集资金的规模，均远远超出了2020年同期。从募资规模来看，雾芯科技、图森未来超过了10亿美元，而涂鸦智能、知乎、容联易通等7家企业的募资规模也均超过了1亿美元。从行业来看，今年来赴美上市的企业主要集中在生物医药以及互联网领域。相比之下，2020年全年，共计有39只中概股在美股上市，首发募资总额为122.29亿元。

实际上，赴美上市中资企业数量的增加，同全球IPO市场的表现一致。来自安永的报告显示，2021年第一季度全球IPO市场共有430宗交易，筹资额为1056亿美元，同比分别增长85%和271%。其中，美洲区市场一季度共有121宗IPO交易，筹资总额达452亿美元，交易量和筹资额均为20多年来最高。亚太区的IPO筹资额为20年来最高，共有200宗IPO，筹资总额为343亿美元。

中国新经济企业快速扩张

除了全球IPO市场本身发生的变化外，中国经济强劲的基本面，尤其是新经济的快速发展壮大及其带来的公司规模扩张，为中资企业赴美上市提供了基础。

国家统计局数据显示，1至2月份，全国规模以上互联网和相关服务、软件和信息技术服务业企业营业收入同比分别增长42.6%和49.1%，两年平均分别增长25.3%和22.5%，均明显快于规模以上服务业企业10.0%的两年平均增速。来自工信部的数据则显示，一季度，我国规模以上互联网和相关服务企业完成业务收入3249亿元，同比增长达28.7%，与上年同期相比增速同比提高27.2个百分点。

大数据时代，中国数字经济的快速发展正在为中国经济注入新动力。国家网信办日前发布的《数字中国发展报告（2020年）》显示，“十三五”时期数字中国建设取得重要成就，我国信息基础设施建设规模全球领先，建成全球规模最大的光纤网络和4G网络。国家网信办副主任盛荣华介绍，我国信息技术创新能力和数字经济发展活力持续提升。在全球创新指数排名中，中国从2015年的第29位跃升到第14位，并成为全球最大的专利申请来源国。数字经济总量跃居世界第二，数字经济核心产业增加值占GDP的比重达到7.8%。

大量中资企业尤其是生物医药、互联网等新经济企业赴美上市，也给中国资本市场的改革发展带来了一些启示。川财证券首席经济学家陈雳对《经济参考报》记者表示，从美国上市角度来看，医药、科技公司有很多成功案例，且有一些前沿领域海外资本市场相对比较熟悉，投资人兴趣也相对较高。纳斯达克市场也比较成熟，互联网公司更加青睐。

他表示，这一现象对于中国资本市场的启示在于：第一，对科技和医药企业给予相应的盈利条件放宽，这一点在科创板上已经开始努力体现；第二，上述企业科研投入高，技术壁垒和产品升级换代比较频繁，需要加强上市公司主体和投资人的沟通；第三，对于这类企业的上市便利度应当合理合规的多支持。

中美经济合作潜力巨大

中国企业赴美上市的快速增长，同时也显示了中美经贸合作领域的潜力。来自海关总署的数据显示，一季度，我国货物贸易进出口总值8.47万亿元人民币，比去年同期增长29.2%。一季度中美贸易高速增长，其中对美出口同比增长62.7%，自美进口增长57.9%，能源、农产品、汽车及零件等进口都快速增长。3月份，对美出口同比增长41.6%，自美进口增长61.8%，进口进一步加快。

商务部表示，中美两国经济都在较快恢复，双方经济结构、贸易结构高度互补，合作潜力巨大。中方始终认为，中美经贸合作的本质是互利共赢。双方应在相互尊重、平等相待的基础上为推动经贸合作创造条件，不断增进两国人民福祉。

(责编：王震、吕骞)