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年内236家上市公司业绩“变脸”

李静 李犇
2021年04月29日09:04 | 来源：经济参考报
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原标题：年内236家上市公司业绩“变脸”

　　年报季进入尾声，A股不少上市公司却出现业绩“变脸”。据同花顺统计，截至4月28日记者发稿，年内有236家上市公司修正了此前发布的业绩预告。专家表示，上市公司业绩“变脸”虽存在一定客观原因，但总体看，仍体现出其业绩预告发布的不严谨性，也会导致不同投资者间的信息不对称，投资者要警惕上市公司“变脸”风险。

　　4月27日晚间，延安必康发布2020年业绩预告修正公告，预计2020年归母净利润亏损11亿元至12亿元，此前预计亏损3.5亿元至4.9亿元。同日，爱迪尔发布2020年业绩预告修正公告，预计2020年归母净利润为亏损15.7亿元，此前预计亏损8.46亿元至9.5亿元。

　　《经济参考报》记者梳理上市公司公告发现，年内已有多家上市公司出现业绩“变脸”。同花顺数据显示，截至4月28日记者发稿，年内共有236家上市公司修正了年度或季度业绩预告。其中，已披露2020年业绩预告的2437家A股上市公司中，有231家上市公司出现业绩“变脸”，占比近10%，还有5家上市公司修正了今年一季度业绩预告。仅有少数公司上调了业绩预告，多数则向下修正业绩，此外，还有上市公司业绩屡次“变脸”。例如，自2013年以来，贝因美已发布近10次业绩预告修正公告，其中有7次为向下修正或预计由盈转亏。

　　业绩修正的原因则五花八门，如疫情因素、商誉减值、投资失利、大客户终止合作关系、诉讼问题等。例如，宏达股份在日前发布的2020年度业绩预告更正公告中指出，公司预计2020年归母净利润为亏损21亿元至23亿元，此前预计亏损10.6亿元到15亿元，原因是公司初期预告并未对四川信托四季度的投资收益进行减值；欧菲光则是因特定客户计划终止与公司及其子公司的采购关系。

　　针对业绩“变脸”存疑的上市公司，交易所火速发函关注。对于宏达股份的业绩预告更正，上交所当天火速下发问询函；翰宇药业、卓翼科技等也因业绩预告修正收到深交所关注函。

　　有专家指出，受疫情及外部环境影响，上市公司修正业绩预告实属正常。但总体来看，业绩“变脸”体现了上市公司业绩预告发布的不严谨性，容易导致信息不对称，损害投资者权益。

　　川财证券首席经济学家、研究所所长陈雳对《经济参考报》记者表示，上市公司业绩变脸往往有会计准则变更、部分重大事项未计提、产品出现问题导致退货等多种情况。业绩“变脸”虽存在一定的客观原因，但总体看，仍体现出上市公司业绩预告发布的不严谨性，是对投资者的不负责，会导致不同投资者之间的信息不对称。敏感度较高的投资者，可能会提前察觉上市公司可能“变脸”的情况，进而有所准备。而信息相对闭塞的投资者，其自身利益则被上市公司不严谨的公告所侵害。

　　陈雳称，投资者要警惕上市公司“变脸”风险，首先需仔细核对上市公司此前的财务报告，看公司是否商誉过高或存在未计提的投资损失；其次，要关注公司是否存在经常修正业绩预告的“黑历史”，即使存在一些特殊情况，频繁变更业绩预告本身也是上市公司对投资者不负责任的一种体现；最后要对公司整体经营情况有一定了解，如因产品退货、库存积压等问题导致业绩不及预期等。

(责编：王震、吕骞)

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