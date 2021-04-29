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财报密集披露 业绩支撑下机构依旧青睐“喝酒”

韦夏怡
2021年04月29日09:05 | 来源：经济参考报
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原标题：财报密集披露 业绩支撑下机构依旧青睐“喝酒”

　　2020年一季度持有基金数前十股票中白酒占5席

　　数据来源：Wind，开源证券研究所

　　受财报披露等消息影响，4月28日A股酿酒板块大涨，其中白酒板块表现十分活跃。截至当日收盘，古越龙山、青青稞酒、海南椰岛涨停，山西汾酒、金徽酒、金种子酒、口子窖、酒鬼酒等也纷纷跟涨。天风证券指出，当前进入白酒公司年报和一季报集中披露期，业绩强支撑有望持续提振板块景气度。

　　贵州茅台、五粮液、酒鬼酒等27日晚间相继披露了一季报。贵州茅台今年一季度营业收入272.71亿元，同比增长11.74%；净利润139.54亿元，同比增长6.57%。尽管净利润增速降为个位数，众机构却依旧表示看好。东方证券表示，因税率提升导致一季度盈利增速放缓，业绩略低于市场预期。不过，茅台酒增速稳健，直营占比稳步提升，而消费税波动拖累盈利后续也有望改善，预计全年利润增速前低后高。五粮液一季度实现营收243.25亿元，同比增长20.19%；净利润93.23亿元，同比增长21.02%，连续21个季度实现营业收入两位数增长。酒鬼酒一季度也实现营业收入9.08亿元，同比增长190.36%；归属于上市公司股东净利润2.68亿元，同比增长178.85%。对于业绩大幅增长的原因，酒鬼酒表示，2020年，公司依靠模式创新、优化产品结构等举措，全力以赴开拓市场，战胜疫情影响。

　　值得注意的是，公募基金一季度仍继续加仓白酒龙头，头部酒企如贵州茅台、五粮液虽然股价波动较大，但依然获得公募基金增持。今年一季度，张坤管理的易方达蓝筹精选大举加仓五粮液，持仓数量由去年末的2186万股增至3300万股，增幅超50%。其持有的贵州茅台共432万股，也较去年末增加了32%，增持股数在基金中领先。刘彦春管理的景顺长城新兴成长也增持了贵州茅台和五粮液，加仓股数均仅次于易方达蓝筹精选。

　　Wind数据显示，截至一季度末，贵州茅台被1787家机构投资者持有，持股比例达24%，累计市值超6070亿元；五粮液被1230家机构持有，持股比例达22%，累计市值超2238亿元。在五粮液前十大流通股东中，易方达蓝筹精选、招商中证白酒指数、景顺长城新兴成长、易方达消费行业均有增持。此外，酒鬼酒、泸州老窖、山西汾酒等也均属于基金加仓的白酒股范畴。

　　华安证券指出，白酒企业自去年开始进行产品结构升级，经销商加大补货和代理的力度，景气度不断上行，因此受到资本市场追捧。招商基金量化投资部副总监侯昊指出，在近期的震荡回升行情中，白酒板块跑赢市场，这反映出白酒企业业绩增长背后的放量提价空间和内生增长势头，预计上半年白酒板块业绩仍有望超预期。

(责编：王震、吕骞)

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