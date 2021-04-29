董建国

原标题：“硬核”产品展现数字中国“硬核实力”

第四届数字中国建设峰会25日在福州开幕，本次峰会以“激发数据要素新动能，开启数字中国新征程”为主题。记者在会场、展厅内外穿梭采访，聆听真知灼见，触摸科技力量，充分感受到数字中国强劲的时代脉动；印象尤其深刻的是峰会所透露出的中国发展新信号、新亮点、新趋势。

深化经济活力

全球顶尖解码芯片和最小解码模组令人惊叹；AI教育机器人李清照和市民亲切互动，机智幽默的表现引起阵阵欢笑……一系列“暖科技”亮相峰会展区，给人们带来有关未来的巨大想象空间。

腾讯已连续四届参与峰会。记者看到，腾讯展区整体空间规划分为数字产业展示区、数字技术展示区、生态合作展示区三个模块，重点呈现腾讯在云计算、大数据、AI等数字新基建领域的技术成果，以及各行业数字化转型升级解决方案，助力各行业数字化信息化高质量发展。

腾讯公司高级执行副总裁、云与智慧产业事业群总裁汤道生表示，在新发展格局下，数字技术不仅能够助力产业升级，创造经济价值，而且能够激发社会价值创新。接下来，积极投入社会价值创新，会成为腾讯参与数字中国建设的重要方式。他特别提到，数字中国建设，不仅仅追求效率高、发展快，更要让每个人分享数字技术带来的红利，实现科技向善的追求。

峰会开幕当天发布的《数字中国发展报告（2020年）》显示：“十三五”期间，我国数字经济总量跃居世界第二，成为驱动经济高质量发展的关键力量。

数字技术不仅赋能经济发展，更让生活更美好。在展会上，互联网远程医疗成亮点。

“国外新冠肺炎病毒依然猖獗，而尿毒症患者通常采用聚集式医院血液透析治疗，相关人员交叉感染风险大。我们自主研发的PDGO可远程监控自动腹膜透析设备，实现患者居家隔离和高质量治疗。”参加数字峰会的福州东泽医疗器械有限公司董事长周少文说。

为打破自动腹膜透析机市场由国外企业长期垄断、价格居高不下的局面，周少文组建团队开展科技攻关，2014年开发出全球首台基于互联网技术的原型机后，2017年推出全球第一套基于物联网技术的人工肾脏替代治疗系统。目前，东泽医疗与国内多家院校持续开展产学研合作，推出尿毒症智慧医疗整体解决方案，目前已拥有30余项专利技术，在全国200多家三甲医院获应用，市场占有率超过50%。

赋能传统企业

在数字中国建设峰会上，工业互联网成为高频词。业内认为，工业互联网作为全新工业生态、关键基础设施和新型应用模式，通过人、机、物的全面互联，实现全要素、全产业链、全价值链的全国连接，颠覆传统制造模式、生产组织方式和产业形态，推动传统产业加快转型、新兴产业加速发展壮大。

本次展会上，富士康旗下工业富联展出了“灯塔工厂+数字制造平台”，帮助集团型企业跨越规模化复制，快速有效实行数字化转型。

富士康工业互联网首席数据官刘宗长表示，要实现智能制造系统的目标，就要充分释放单位设备的产能，包括实现跨工序协同的优化，突破关键工序过程中品质的瓶颈，并且完善运营过程中透明化和标准化的管理。

“要实现这样的目标，我们需要全流程信息化平台的打造。”刘宗长表示，“通过打造全流程的信息化平台，企业能够构建规模化，并实现涵盖价值链、人员、资产和工厂的公司运营体系，优化业务流程的用例部署。”

突破核心技术

信息技术领域是当前全球研发投入最集中、创新最活跃、应用最广泛、辐射带动作用最大的技术创新领域，同时也是我国核心技术“卡脖子”相对突出的重要领域。

无人机也能坐人？是的。峰会上，广州企业亿航智能带来了一架翼展达6米的无人机。它的背后，是共轴双桨设计、对地视觉系统等高科技。

8K超高清视频是什么？它相当于现在主流4K技术4倍的分辨率。展台上展出的全球首款88英寸8K电视，人脸上的毛孔都清晰可见。

两个全球首款，体现出一种抢占先机的主动。与会的专家代表认为，当前，以人工智能大数据、云计算为代表的新一代信息技术迅猛发展。在这样的浪潮中，推进数字中国建设的根本立足点，就是要把关键核心技术牢牢掌握在自己手中。

中国电信董事长柯瑞文表示：“建设网络强国、数字中国，必须加强关键核心技术的攻关，将科技自立自强作为企业发展的战略支撑。”中兴通讯董事长李自学认为，新一轮的数字经济新浪潮将以5G、人工智能、大数据等新一代数字技术的融合运用为主要标志。

新基建布局成为“硬核”支撑。华为轮值董事长胡厚崑提出，发展数字经济首先要持续完善数字基础设施，“以连接和计算为核心的数字基础设施应该得到更多的重视和投入。多样化、普惠的算力将成为一种新的公共资源和公共服务，从而更好地支撑数据要素的市场流通。”

(责编：王震、吕骞)