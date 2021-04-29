人民网北京4月29日电 （记者李楠桦）28日，市场监管总局以“优化企业开办服务 营造良好营商环境”为主题举办专题新闻发布会，针对记者关心的“电子营业执照”相关话题，市场监管总局登记注册局副局长郑冠兰介绍，电子营业执照是由市场监管部门依据国家有关法律法规、按照统一标准规范核发的载有市场主体登记信息的法律电子证件，与纸质营业执照具有同等法律效力，可以作为企业等各类市场主体具有法律效力和行政效力的专业性、凭证类市场主体电子身份证使用。

郑冠兰表示，市场监管总局从2017年起推动电子营业执照“无介质”、不收费的应用，目前已经建成了全国统一的电子营业执照系统，建立了全国电子营业执照库，为全国全量市场主体生成了电子营业执照。

“电子营业执照目前已接入国办一体化政务平台，应用于各地登记全程电子化、网上年报、公章刻制、税务、社保、公积金、不动产登记、公共资源交易、烟草许可银行开户等各领域。各类市场主体可以随时随地使用安装了电子营业执照程序的移动终端在线出示营业执照、验证身份。截至目前，全国市场主体已下载并使用电子营业执照办理身份认证、在线登录、电子签章等业务7000多万次。 ”郑冠兰说。

据郑冠兰介绍，2021年，市场监管总局将继续推进电子营业执照跨区域、跨领域、跨层级的应用，完善电子营业执照身份验证和证照信息共享功能，全面支撑国办一体化平台的应用。同时，将按照国务院常务会议部署，继续试点推动电子营业执照和电子印章的联合发放应用，为市场主体提供更加便利的网上办事服务。

“北京市按照市场监管总局的要求，积极推进电子营业执照的广泛应用。北京市已实现了北京市统一身份认证平台、国家税务总局北京市电子税务局、北京市社会保险网上服务平台等近20个场景应用。”北京市市场监管局副局长方葆青介绍，2019年4月，北京市在全国率先出台《北京市人民政府办公厅关于进一步做好电子营业执照推广应用工作的通知》，积极推动电子营业执照跨部门、跨行业、跨领域互通互认互用，更方便企业群众办事创业。目前，超过106万户市场主体下载应用过电子营业执照，占北京市市场主体五成，电子营业执照应用量累计达3750余万次，日均应用量超过12万次。电子执照的下载应用比例和验证应用量均居全国首位。

方葆青表示，下一步，北京市将继续深入拓展电子营业执照的应用场景，按照应用尽用的原则，让电子营业执照广泛应用于各政府部门以及金融、招投标、网络交易、公共事业等经济社会活动的各领域，切实让企业感受到电子化成果带来的便利，用数字政务为数字经济提供更好的服务和有力的支撑。

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