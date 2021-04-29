人民网文昌4月29日电 （赵竹青）今天11时23分，长征五号B（简称长五B）遥二火箭在海南文昌航天发射场点火升空，将载人航天工程空间站“天和核心舱”精准送入预定轨道，发射任务取得圆满成功，中国空间站建设首战告捷。

举世瞩目的“第一棒”

据了解，长征五号B运载火箭由航天科技集团一院抓总研制，是专门为我国载人航天工程空间站建设而研制的一型新型运载火箭，于2020年5月5日成功首飞。

继此次长征五号B运载火箭跑出“第一棒”后，长征七号运载火箭和长征二号F运载火箭将接力发射货运飞船和载人飞船。

2021年中国空间站发射任务动画。（视频来源：航天科技集团五院）

按照空间站建造任务规划，今明两年我国将接续实施11次飞行任务，包括3次空间站舱段发射，4次货运飞船发射以及4次载人飞船发射，于2022年完成空间站在轨建造，实现中国载人航天工程三步走发展战略第三步的任务目标。

“零窗口”变“窄窗口”

载人空间站舱段是我国迄今为止重量最大的载荷。其质量重达20几吨，而长征五号B运载火箭近地轨道运载能力达到25吨级，拥有长度达到20.5米的国内最大整流罩，是我国目前近地轨道运载能力最大的新一代运载火箭。发射载人空间站舱段，非长五B莫属。

航天科技集团有限公司一院长征五号 B 运载火箭系统总设计师李东介绍，为了满足空间站任务要求，研制团队开展了一系列技术攻关和创新，相继攻克了超大整流罩研制、大直径舱箭连接分离、大推力直接入轨偏差精确控制等核心技术，并在此基础上进行了持续优化和改进，实现了创新技术的再升级。

结合空间站舱段任务特点，长征五号B火箭事先规划了应急轨道，这也是我国首次在非载人火箭上应用该项技术，以确保发射万无一失。

与此同时，火箭还突破了零窗口发射技术，能将零窗口拓展到±1分钟的窄窗口，以更好地满足后续实验舱Ⅰ、实验舱Ⅱ与核心舱空间交会对接的需要。

新一代运载火箭开启“高密度发射”

李东介绍，长征五号B运载火箭以长征五号运载火箭为基础改进研制而成，“胖五两兄弟”遵循了模块化、系列化的研制思路，实现了助推器和芯一级模块的完全共用，不仅降低研制成本，而且实现了对共性技术的最大验证，提升了火箭的可靠性和任务适应性。

此前，“胖五”已经在1年之内完成了包括火星探测器“天问”和“嫦娥五号”月球探测器在内的4次重量级发射任务。长征五号B遥二火箭成功发射空间站核心舱后，“胖五”实现了16个月间“五连胜”，已成为新一代运载火箭中首个进入高密度发射的型号。

(责编：王震、章斐然)