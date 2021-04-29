人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>经济·科技

中国空间站建设首战告捷 长五B将“天和核心舱”精准送入轨道

2021年04月29日12:39 | 来源：人民网
小字号

人民网文昌4月29日电 （赵竹青）今天11时23分，长征五号B（简称长五B）遥二火箭在海南文昌航天发射场点火升空，将载人航天工程空间站“天和核心舱”精准送入预定轨道，发射任务取得圆满成功，中国空间站建设首战告捷。

举世瞩目的“第一棒”

据了解，长征五号B运载火箭由航天科技集团一院抓总研制，是专门为我国载人航天工程空间站建设而研制的一型新型运载火箭，于2020年5月5日成功首飞。

继此次长征五号B运载火箭跑出“第一棒”后，长征七号运载火箭和长征二号F运载火箭将接力发射货运飞船和载人飞船。

2021年中国空间站发射任务动画。（视频来源：航天科技集团五院）

按照空间站建造任务规划，今明两年我国将接续实施11次飞行任务，包括3次空间站舱段发射，4次货运飞船发射以及4次载人飞船发射，于2022年完成空间站在轨建造，实现中国载人航天工程三步走发展战略第三步的任务目标。

“零窗口”变“窄窗口”

载人空间站舱段是我国迄今为止重量最大的载荷。其质量重达20几吨，而长征五号B运载火箭近地轨道运载能力达到25吨级，拥有长度达到20.5米的国内最大整流罩，是我国目前近地轨道运载能力最大的新一代运载火箭。发射载人空间站舱段，非长五B莫属。

航天科技集团有限公司一院长征五号 B 运载火箭系统总设计师李东介绍，为了满足空间站任务要求，研制团队开展了一系列技术攻关和创新，相继攻克了超大整流罩研制、大直径舱箭连接分离、大推力直接入轨偏差精确控制等核心技术，并在此基础上进行了持续优化和改进，实现了创新技术的再升级。

结合空间站舱段任务特点，长征五号B火箭事先规划了应急轨道，这也是我国首次在非载人火箭上应用该项技术，以确保发射万无一失。

与此同时，火箭还突破了零窗口发射技术，能将零窗口拓展到±1分钟的窄窗口，以更好地满足后续实验舱Ⅰ、实验舱Ⅱ与核心舱空间交会对接的需要。

新一代运载火箭开启“高密度发射”

李东介绍，长征五号B运载火箭以长征五号运载火箭为基础改进研制而成，“胖五两兄弟”遵循了模块化、系列化的研制思路，实现了助推器和芯一级模块的完全共用，不仅降低研制成本，而且实现了对共性技术的最大验证，提升了火箭的可靠性和任务适应性。

此前，“胖五”已经在1年之内完成了包括火星探测器“天问”和“嫦娥五号”月球探测器在内的4次重量级发射任务。长征五号B遥二火箭成功发射空间站核心舱后，“胖五”实现了16个月间“五连胜”，已成为新一代运载火箭中首个进入高密度发射的型号。

(责编：王震、章斐然)

分享让更多人看到

推荐阅读
现场直击：中国空间站“天和核心舱”发射升空
　　“天和核心舱”发射升空场景。人民网 赵竹青摄 据新华社消息，搭载着中国空间站天和核心舱的长征五号B遥二运载火箭，在我国文昌航天发射场点火升空。…
厘清法律边界 “遛狗不牵绳”5月1日起系违法
　　被牵引绳牵住的宠物犬。人民网 韩基琛摄 怕狗的人出门担心什么？没被拴好的犬只向自己扑来…… 养狗的人上街担心什么？自己的狗惹事儿，甚至被抓…… 这样的担心，有望很快得到解决。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 呼叫中心

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部