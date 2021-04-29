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空间站“天和核心舱”成功发射 中国开启空间站任务新时代

2021年04月29日12:39 | 来源：人民网
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人民网文昌4月29日电 （赵竹青）我国载人航天工程今日再次开启新征程。4月29日11时23分，我国空间站“天和核心舱”在海南文昌发射场成功发射。这不仅标志着我国载人航天工程“三步走”成功迈出第三步，更宣告了中国开启空间站任务的新时代。

“天和核心舱”是中国空间站建设的首飞之战。据了解，空间站工程是载人航天工程“三步走”的第三步。“三步走”的第一步是载人飞船阶段，在此期间完成了载人飞船的研制，实现了航天员天地往返等目标。第二步是空间实验室阶段，在这一阶段，不仅掌握了出舱、交会对接等技术，还对航天员在轨中期驻留、推进剂在轨补加以及货物运送补给等技术进行了验证。第三步则是空间站建设阶段，我国将建造长期有人照料的空间站。

据航天科技集团五院空间站任务总指挥王翔介绍，空间站是一种在近地轨道长时间运行、可满足航天员长期在轨生活、工作以及地面航天员寻访的载人航天器，代表了当今航天领域最全面、最复杂、最先进和最综合的科学技术成果。

“建成和运营近地载人空间站将使我国成为独立掌握近地空间长期载人飞行技术，具备长期开展近地空间有人参与科学技术试验和综合开发利用太空资源能力的国家。”王翔说。

据航天科技集团五院空间站任务总设计师杨宏介绍，中国空间站具备15年设计寿命，可长期在轨稳定运行。中国空间站以“天和核心舱”“问天实验舱”“梦天实验舱”三舱为基本构型。在空间站关键技术验证阶段，我国将发射“天和核心舱”以及2艘载人飞船、2艘货运飞船，完成空间站推进剂补加、再生生保、柔性太阳电池翼和驱动机构、大型柔性组合体控制、组装建造、舱外操作、在轨维修等7大关键技术验证，为实施空间站组装建造和长期运营任务奠定基础。

顾名思义，核心舱就是空间站实现组合体控制和管理的主要舱段。杨宏介绍，“天和核心舱”具备交会对接、转位与停泊、乘组长期驻留、航天员出舱、保障空间科学实验等能力；密封舱内配置有工作区、睡眠区、卫生区、就餐区、医监医保区以及锻炼区，能够为航天员工作和生活提供舒适良好的保障条件。

“接下来，核心舱将按既定飞行程序，展开各项动作，开展在轨工作，并等待货运飞船和载人飞船的到来。”杨宏说。

(责编：王震、章斐然)

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