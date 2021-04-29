中国人寿一季度净利润达285.89亿元 同比大幅增长67.3%
4月28日，中国人寿保险股份有限公司发布2021年一季报。2021年以来，外部发展环境复杂多变，新冠肺炎疫情影响长期性、严峻性更加明显，国内经济恢复不平衡，保险行业仍处于恢复发展期。中国人寿紧紧围绕“重振国寿”战略部署，按照高质量发展要求，积极应对疫情冲击带来的挑战，稳健推进各项工作，发展态势平稳，经营效益有效提升。
业务发展在高基数基础上承压，整体保持稳定
2021年第一季度，中国人寿实现保费收入人民币3,238.92亿元，同比增长5.2%。其中，续期保费达人民币2,214.43亿元，同比增长11.7%。短期险保费达人民币335.84亿元，同比增长2.3%。受新冠肺炎疫情影响，保险消费需求释放放缓，新单业务发展承压。首年期交保费为人民币682.76亿元，其中十年期及以上首年期交保费为人民币196.56亿元。
销售队伍坚持提质稳量，严格基础管理
随着以客户为中心的“一体多元”销售布局持续深化，中国人寿坚持走有效队伍驱动业务发展之路，强化基础管理，关注质态提升，持续推进队伍高质量发展。截至2021年第一季度末，中国人寿总销售人力135.7万人，其中，个险销售人力128.2万人，总体基本保持稳定。
优化投资账户配置，丰富投资品种策略，奠定全年收益基础
截至2021年第一季度末，中国人寿投资资产达人民币42,821.89亿元，较2020年底增长4.5%。中国人寿持续布局长久期配置类资产以匹配负债，滚动配置非标固收、类固收资产以增厚安全垫，着力提升权益投资能力以贡献超额收益。2021年第一季度，中国人寿结合市场情况，将战略配置与战术操作有机结合，发挥内外部管理人优势，丰富固收品种，主动管理权益类敞口，不断优化持仓结构。2021年第一季度，中国人寿实现总投资收益人民币651.12亿元，同比增长43.3%，总投资收益率为6.44%；净投资收益达人民币413.95亿元，同比增长8.7%，净投资收益率为4.08%。
2021年第一季度内，中国人寿归属于母公司股东的净利润为人民币285.89亿元，同比增长67.3%。截至2021年第一季度末，中国人寿核心偿付能力充足率和综合偿付能力充足率分别为266.35%和275.16%。
下一步，中国人寿将全面贯彻新发展理念，坚持高质量发展主题，深入落实“重振国寿”战略部署，坚持“三大转型、双心双聚、资负联动”战略内核，坚持“重价值、强队伍、稳增长、兴科技、优服务、防风险”经营方针，保持业务平稳发展，切实提升销售队伍硬实力，持之以恒培育新动能，牢牢守住风险防控底线，推进“重振国寿”取得新进展。（乐萱）
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