为进一步保障国家数据安全，促进各行各业能更加安全的存储数据、使用数据和共享数据，工信部直属科研事业单位中国信息通信研究院(以下简称“中国信通院”)于2021年初启动了“卓信大数据计划”。马上消费凭借全方位的安全管控能力以及多层次的安全架构设计，在4月28日召开的2021卓信大数据计划峰会上斩获“大数据平台安全专项认证”。

“卓信大数据计划”是由中国信通院发起的，构建了包括基础设施、检测评估、人才培训、法律咨询、数据审计、宣贯宣传的数据安全治理方面的全要素生态，旨在通过推出多层次指导措施和基础服务帮助企业提升数据安全能力，推动我国数字经济更加健康、可持续的发展。

中国信通院泰尔终端实验室及安全研究所还在2020年3月联合发起了“卓信大数据-大数据平台安全专项”。通过线上/线下培训的方式提供标准解读和技术指导，帮助企业加深对于大数据平台的数据安全认知，提升企业的大数据安全保护水平。截至2020年底，累计有76家企业申请进行了该项评估专项，其中21家企业通过评估。

对于此次获得“大数据平台安全专项认证”，马上消费方面表示，这是对其大数据安全最好的认可，之后会持续加固公司的安全机制，保护数据安全，并时刻关注开源产品漏洞补丁等问题。

(责编：王仁宏、吕骞)