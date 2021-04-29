4月27日晚间，荣盛发展发布2020年年报，实现营业收入715.11亿元，归属于上市公司股东的净利润75.01亿元。实现签约金额1270.97亿元，同比增长10.18%。

从年报看，荣盛发展保持了健康的财务状况和良好的抗风险能力，截至2020年末，荣盛发展已实现了经营性净现金流连续4年为正，且债务结构得到优化，境内主流评级机构上调公司主体信用评级至AAA，境外主流评级机构给予公司BB-的主体信用评级。

根据同日披露的分红派息预案，2020年该公司拟向全体股东每10股派发现金股息3.50元（含税）。据数据显示，上市以来荣盛发展累计现金分红金额达118.37亿元（含2020年度）。2015-2019年，公司连续五年派息率达到当年归母净利润的22%以上，股息率达到5%以上，在A股上市公司中位居前列。

连续三年站稳千亿，长三角销售发力

据年报显示，2020年度，荣盛发展实现营业收入715.11亿元，同比涨幅0.8%，在已公布年报业绩的TOP50房企中位列19名；归母净利润75.01亿元，在已公布年报业绩的TOP50房企中位列19名。

值得注意的是，荣盛发展2020年的归母净利润为75.01亿元，这一数据低于其2019年的91亿元。一方面，2020年由于疫情因素，线下销售迟至5月才恢复正常；另一方面，作为传统北方房企，荣盛发展重仓京津冀，也多少受到环京楼市低迷的影响。

不过， 2020年虽然遭遇了疫情等困难，但荣盛发展仍实现销售站稳千亿并再创新高。该公司2020年签约面积1174.45万平方米，同比增长6.96%；累计签约金额1270.97亿元，同比增长10.18%，完成年度签约计划的105.04%；连续3年销售额超过千亿。

在京津冀之外，长三角区域在积极发力，已经成为公司主要的销售区域。1998年至今，荣盛发展江苏公司开发精品项目30余个，拥有超30万业主，2020年江苏公司全年签约规模破百亿，实现了百亿大区梦。荣盛于2016年首入浙江，项目遍布杭州、苏州、宁波、绍兴、嘉兴、海宁等城市，参与开发建设项目13个，2020年度签约规模也超百亿。

现金流连续四年为正，债务结构优化

年报披露，荣盛发展2020年获得银行授信额度931.55亿元，境内主流评级机构上调公司主体信用评级至AAA，境外主流评级机构给予公司BB-的主体信用评级。多元化融资模式、能力和通畅高效的融资渠道为公司发展提供良好资金保证。

较好的销售回款和融资，使得荣盛发展的现金流状况得到极大改善，截至2020年末，荣盛发展经营活动产生的现金流量净额13.67亿元，继2017年、2018年、2019年后连续第四年为正。

荣盛发展的财务指标更趋健康，三条红线两条完全达标，一条接近达标。截至2020年12月31日，剔除预收款后的资产负债率73.78%，接近监管要求的 70%；净负债率80.18%，达到监管要求的低于100%；现金短债比1.23，达到监管要求的大于1倍。

截至2020年底，荣盛发展有息负债730.99亿元，其中短债257.15亿元，比例下降至35.18%，较2019年末相比下降17.63个百分点。截至2020年末，公司货币资金约315.97亿元，所有者权益约517.61亿元。

布局趋于均衡、合理，多元业务稳步发展

作为主营业务，荣盛发展的房地产开发业务已经伸展到辽宁、河北、河南、山东、山西、江苏、江西、浙江、安徽、湖南、湖北、陕西、四川、广东、天津、重庆、内蒙古等14个省、2个直辖市、1个自治区的50多个城市，涉及房地产项目300余个。截至报告期末，荣盛发展土地储备建筑面积3,835.98万平方米，土储区域结构较为合理、土储数量较为充足。

在康旅板块，荣盛发展以“旅游、度假、养老、养生”等产业为切入点，经过五年多发展，实现了高起点、大规模快速进入和布局，迅速进入行业第一梯队。目前，已经在河北省秦皇岛市、承德市、安徽省黄山、九华山、湖北省神农架、云南省丽江市、海南省陵水县等国内区域实现布局。此外，公司还走出国门，在捷克共和国南摩拉维亚州进行大健康产业布局。

产业园板块经过五年多发展，荣盛发展已在河北、安徽、湖北3个省布局香河产业园、永清产业园、霸州产业园、固安产业园等12个园区，成为公司重要的业务来源和第二大利润来源。

物业板块，荣万家在2020年实现营业收入18.07亿元，同比增长41%；净利润2.64亿元，同比增长133%；毛利率28.10%，同比增长9.9个百分点；年度在管建筑面积约5,970万平方米，合约建筑面积约9,020万平方米，其中外部拓展面积3,617.74万平方米。2020年底，荣万家赴港上市成功获批，在2021年1月15日正式在香港主板敲钟上市。

经过多年来全方位的拓展，荣盛发展已打造了完整的产业链体系，涵盖与房地产开发相关的各个板块，实现了公司收入、利润的多元化。

荣盛发展在其2020年报中提出，下一个五年，公司将聚焦“提质、进位”的总体发展目标，通过质量与规模的快速提升与协同发展，跻身世界强企之列。在宏观经济形势复杂、房地产行业持续调控的大背景下，这是一个颇具挑战性的任务。

(责编：王仁宏、吕骞)