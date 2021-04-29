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审计署召开第五届特约审计员聘任会议

2021年04月29日13:11 | 来源：人民网
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人民网北京4月29日电 （杨曦）今日，审计署第五届特约审计员聘任会议在京召开。署党组书记、审计长侯凯为来自各民主党派、全国工商联、无党派等社会各界的13名特约审计员颁发聘书并作会议讲话。

据了解，审计署是第一批实施特约人员工作制度的6部委之一。1991年中央统战部和审计署联合下发《关于聘请民主党派和无党派人士担任特约审计员的意见》，特约审计员制度自此正式确立并不断科学化、程序化、制度化，在国家审计监督领域发挥了重要作用。

审计署有关负责人表示，历届特约审计员认真履行职责，积极参与重大审计项目和审计工作调研，参加重要的审计活动和专业性会议，如实反映社会各界对审计工作的意见和建议，较好地发挥了参谋咨询、民主监督和桥梁纽带作用。

侯凯指出，特约审计员制度作为审计机关接受外部监督的一项重要制度性安排，是中国特色社会主义审计制度的重要内容，体现了审计监督与民主监督的有机统一，对于规范和正确行使审计监督权，提高审计工作效率和水平，推进审计工作高质量发展具有重要作用。30年的工作实践充分证明，特约审计员制度行之有效，需要长期坚持，并不断发展和完善。希望各位特约审计员更好发挥监督、咨询、联络的职能作用，共同推动审计工作高质量发展。

侯凯强调，审计署各单位特别是主要负责同志，要强化政治意识、大局观念，高度重视、充分信任、热情支持各位特约审计员的工作，做到真诚沟通、主动倾听、虚心接受。要健全完善特约审计员工作机制，搭建工作平台，丰富参与形式，加强沟通联系，做好服务保障，为特约审计员履职尽责创造更好更便利的条件。要充分运用好特约审计员的工作成果，对特约审计员提出的意见建议要认真研究、积极吸纳，努力把民主监督成果有效转化为提高审计监督效能的具体举措。

近年来，审计署高度重视特约审计员工作，不断完善工作机制、改进工作方式、拓宽工作领域。先后制定了《关于特约审计员管理的暂行规定》和《审计署特约审计员组织管理办法》，明确了工作规程、职责、权利和义务；建立沟通交流机制，通过通报、例会、协商制度等多种形式征求特约审计员意见建议；有效搭建工作平台，邀请特约审计员参加重要审计工作会议，及时通报重大审计项目和重要审计事项的情况，组织特约审计员直接参与重大审计项目和审计工作调研；建立工作保障机制，开展经常性工作联系交流，定期向特约审计员寄送有关资料等，保障特约审计员更好地参与审计工作。

会上，中央统战部副部长谭天星对特约审计员发挥的作用给予充分肯定，并就第五届特约审计员的工作提出了希望。民革中央副主席李惠东代表各民主党派中央、全国工商联、无党派人士，对审计署特约审计员工作表示大力支持。

(责编：王仁宏、章斐然)

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