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今年一季度钢材消费较为旺盛 钢铁行业经济效益保持增长

2021年04月29日14:15 | 来源：人民网
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人民网北京4月29日电 （记者杜燕飞）“今年以来，我国经济运行持续稳定恢复，为钢铁工业发展提供了良好环境。同时，国际经济出现恢复性增长，拉动了国际钢材市场需求。钢铁行业运行呈现良好态势，为满足下游行业用钢需求、为促进经济运行持续稳定恢复做出了贡献。”近日，中国钢铁工业协会（以下简称“中钢协”）副会长兼秘书长屈秀丽在一季度钢铁行业信息发布会上表示，下一步，钢铁行业将提升产业基础和产业链水平，坚持绿色发展和智能制造，着力控产能扩张、促产业集中、保资源安全，推进国际化进程，实现低碳绿色、高质量发展。

中钢协召开一季度钢铁行业信息发布会。人民网记者 杜燕飞摄

屈秀丽介绍，今年一季度，国内下游行业持续恢复，钢材消费较为旺盛。主要用钢行业实际钢材消费增长47%，其中建筑业增长49%，制造业增长44%；我国粗钢表观消费量为25896万吨，同比增长15.3%。

同时，国外钢材需求逐步好转，我国钢材出口明显恢复。海关总署公布数据显示，今年一季度，全国累计出口钢材1768.2万吨，同比增长23.8%；进口钢材371.8万吨，同比增长17％。同时，进口铁矿石2.83亿吨，同比增长8%，进口价格平均150.79美元/吨，同比上涨64.51%。

消费需求拉动钢铁生产。国家统计局公布的数据显示，今年一季度，我国生铁产量2.21亿吨，同比增长8%；粗钢产量2.71 亿吨，同比增长15.60%，钢材产量3.29亿吨，同比增长22.50%。

值得注意的是，据中钢协监测，今年一季度，国内市场钢材价格保持上升走势。到3月末，中国钢材价格指数（CSPI）升至136.28点，比年初上涨9.44%，同比上涨37.37%。

“今年以来国内钢材价格持续上涨，一方面受需求拉动，另一方面受进口铁矿石价格大幅上涨推动，同时也受国际市场恢复和大宗商品价格普遍上涨影响。”屈秀丽表示，据国际咨询机构CRU数据,3月份,国际钢材价格指数为246点，比年初上升28.9%，同比上升58.9%。这表明，国际市场钢材价格涨幅明显大于国内。

中钢协副会长骆铁军认为，总体来看，我国钢铁行业有能力满足下游需求，即使控产量导致钢材供需短期出现缺口，也会做好增加进口、减少出口、调整库存的准备。钢铁行业的出发点和落脚点应放在满足国内需求上，同时充分发挥进出口的补充和调剂作用。

“综合来看，今年一季度，钢铁行业经济效益保持增长，亏损企业明显减少。”屈秀丽表示，据统计，中钢协会员钢铁企业营业收入15417亿元，同比增长52.28%；实现利税1004亿元，同比增长159.94%；利润总额734亿元，同比增长247.44%；销售利润率4.76%，同比上升2.67个百分点；亏损面为13.64%，同比下降13.63个百分点。

在屈秀丽看来，钢铁行业经济效益同比增幅较大，与去年同期基数较低有关。目前钢材需求仍存在很多不确定性。“钢铁行业要着眼于产业链长期稳定和可持续发展，充分认识国家提出‘粗钢产量同比下降’的重要意义，基于对市场形势变化、生产成本升高等风险认识，不断深化对标挖潜，不断增强抗风险能力，努力保持经济效益长期稳定。”屈秀丽说。

谈及钢铁行业绿色发展，屈秀丽表示，据中钢协统计，一季度，中钢协会员钢铁企业吨钢综合能耗为540.11千克标煤/吨，同比下降4.35%；吨钢耗新水同比下降4.61%；化学需氧量同比下降9.35%；二氧化硫排放量同比下降14.89%；钢渣利用率同比提高0.39个百分点；焦炉煤气利用率同比持平。

“下一步，钢铁行业要按照国家的统一部署打好低碳绿色发展攻坚战，严控新增产能，控制产量，进行结构调整，淘汰落后，进一步降低能源消耗、提高能源利用率，加快创新型炼铁等新工艺、新技术研发，开展碳捕集利用与封存等研究，开发高品质、长寿命的钢材，适度发展电炉钢，确保2030年前实现碳达峰，力争提前实现碳达峰。”中钢协副秘书长黄导表示。

(责编：赵超、章斐然)

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